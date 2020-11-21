Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам встречи с Президентом Республики Азербайджан И.Г.Алиевым, Баку, 21 ноября 2020 года

Добрый вечер,

Российская межведомственная делегация завершила переговоры с Президентом Республики Азербайджан И.Г.Алиевым. Дополнительно состоялись консультации в узком составе. Главный вывод: полностью подтверждена актуальность и безальтернативность договорённости, достигнутой лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября. Она остановила кровопролитие, заложила основу для долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Президент Республики Азербайджан И.Г.Алиев уделил сегодня особое внимание необходимости последовательного, добросовестного выполнения всех элементов совместного трехстороннего Заявления.

У нас также полностью совпадают позиции в том, что касается необходимости создавать условия для восстановления межконфессионального, межэтнического мира, сосуществования и примирения. Обсудили целый ряд конкретных направлений, которые мы будем совместно реализовывать с азербайджанской и армянской сторонами.

Мы заинтересованы в том, чтобы международные организации системы ООН, МККК активно вовлекались в решение гуманитарных проблем, работая совместно с российскими миротворцами, с Межведомственным центром гуманитарного реагирования. У Президента Республики Азербайджан И.Г.Алиева есть конкретные предложения о том, как сделать эту работу более эффективной. Мы обсудили их сегодня с интересом. Будем и дальше совместно работать на данном направлении.

В целом по проблемам двусторонних отношений констатировали интенсивное поступательное развитие нашего стратегического партнерства. Наметили конкретные шаги по возвращению к проведению очных мероприятий, как только позволит ситуация с коронавирусной инфекцией. Речь идёт о Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, Российско-азербайджанском межрегиональном форуме, Бакинском международном гуманитарном форуме и российско-азербайджанском молодежном форуме.

У нас очень богатые инструменты развития двустороннего взаимодействия. Мы будем активно использовать их и впредь.

Обсудили наше сотрудничество в международных организациях: ООН, ОБСЕ, где у нас совпадающие позиции по большинству ключевых вопросов. У нас также есть совместные проекты в рамках ОЧЭС и взаимодействия пяти прикаспийских стран.

Мы считаем итоги переговоров весьма позитивными, позволяющими доложить Президенту Российской Федерации В.В.Путину о том, что его поручение по поездке межведомственной делегации в Армению и Азербайджан выполнено. Подведем итоги, сообщим оценки, которые, я надеюсь, лягут в основу дополнительных решений по развитию наших связей.

Вопрос: Ранее в российских спецслужбах заявили о том, что США и их союзники по НАТО пытаются подорвать договоренности от 9 ноября и вытеснить Россию из Закавказья. Обсуждали ли Вы этот вопрос с Вашими партнерами в Баку и Ереване? Что они Вам сказали? Поднимался ли данный вопрос на Вашей встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Москве?

С.В.Лавров: В начале наших сегодняшних переговоров в Баку Президент Азербайджана И.Г.Алиев упомянул, что не всем нравятся достигнутые 9 ноября с.г. договоренности. Мы тоже отмечаем попытки подвергнуть их сомнению, но, я думаю, что они не увенчаются успехом. Во-первых, потому, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которыми вместе с Россией и Францией являются и США, неоднократно подчеркивали необходимость урегулирования проблемы Нагорного Карабаха на основе тех самых принципов, которые сегодня и материализуются в развитие и осуществление трехстороннего совместного Заявления от 9 ноября с.г. Во-вторых, мы это подчеркиваем, в том числе упомянули это во время визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Москву – наших французских и американских коллег – в отношении этого конфликта, как и любого другого, необходимо прежде всего думать о людях. Чтобы они не умирали, не гибли в кровопролитных войнах; чтобы налаживалась мирная жизнь; чтобы религии, культуры сосуществовали; чтобы люди, представляющие различные этнические, конфессиональные группы, жили вместе - в мире и безопасности. Если это ставить во главу угла, то не вижу никакой причины, которая дала бы хоть какую-то возможность интерпретировать договоренности от 9 ноября с.г. в негативном ключе или подвергать их сомнению. Если же ставить на первое место геополитические амбиции, то здесь мы ничего поделать не можем. Будем твердо отводить подобные попытки и концентрироваться на реализации договоренностей, отвечающих коренным интересам народов, проживающих в этом регионе.

Вопрос: В трехстороннем заявлении предусмотрено разблокирование экономических и транспортных связей в регионе. Какой вклад, по Вашему мнению, может внести реализация данного пункта в дальнейшее расширение экономического сотрудничества стран региона?

С.В.Лавров: Я считаю одним из ключевых пунктов. Сегодня об этом очень подробно говорили. Президент Азербайджана И.Г.Алиев искренне привержен реализации возможностей, открывающихся в связи с разблокированием транспортных, экономических, инфраструктурных коммуникаций и проектов. В регионе пересекаются жизненно важные маршруты, в т.ч. «Север-Юг», «Восток-Запад». В них участвуют и турецкая, и иранская стороны. Когда будут сняты ограничения, существовавшие почти 30 лет – перспективы весьма и весьма впечатляющие. Разблокирование всех этих связей позволит экономике региона вздохнуть полной грудью, что будет отвечать задаче скорейшего обеспечения достойных условий жизни людей. Это тоже будет важнейшей материальной предпосылкой для воцарения межконфессионального и межэтнического мира, что является одним из ключевых направлений нашей работы на самую ближайшую перспективу.

Вопрос: Турция, очевидно, играет всё более значимую роль в регионе Южного Кавказа. Как Москва собирается развивать отношения с Баку, учитывая «турецкий фактор»? И нет ли опасений, что Россия будет постепенно выдавлена из региона?

С.В.Лавров: На эту тему исчерпывающе высказался Президент Российской Федерации В.В.Путин в интервью 17 ноября с.г. Турция – реальный фактор в ряде регионов, в том числе в этом, а также наш партнер на многих направлениях. Конечно же, суверенный Азербайджан имеет право выбирать своих внешнеполитических союзников так же, как и суверенная Армения выбирает своих. Поэтому, наверное, искусство политики заключается в том, чтобы, продвигая любые инициативы, в полной мере учитывать все факторы, которые реально влияют на ситуацию в том или ином регионе.

Успех затяжных, тяжелых переговоров, проходивших по инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина с Президентом Азербайджана И.Г.Алиевым и Премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном, во многом был обусловлен реалистичностью оценок, высказанными всеми участниками переговоров. У нас с турецкой стороной есть принципиальная договоренность, поддержанная Азербайджаном, о создании на его территории российско-турецкого мониторингового центра. Он будет дистанционно, с помощью технических средств отслеживать выполнение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и вокруг него. Это будет дополнительный фактор, обеспечивающий устойчивость перемирия, ключевую роль в котором играют российские миротворцы.

Вопрос: 10 ноября было подписано совместное Заявление лидеров Азербайджана, Армении и России. Как Вы оцениваете значимость этого документа?

С.В.Лавров: Этот документ является ключевым для воцарения мира в регионе после почти 30-летнего замороженного конфликта. Заявление полностью отвечает интересам азербайджанского и армянского населения. Оно нацелено на реализацию условий, которые позволят людям, живущим здесь всегда, вернуться к сосуществованию, мирной, безопасной жизни друг с другом бок о бок, независимо от этнической принадлежности и религиозных убеждений. Это самое главное.