Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики И.Г.Алиевым, Баку, 21 ноября 2020 года

Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Прежде всего передаю самые теплые приветы от Президента Российской Федерации В.В.Путина. Мы здесь находимся в составе межведомственной делегации по его договоренности с Вами об осуществлении визита в сжатые сроки, что отражает намерение Президента В.В.Путина активно поддержать усилия по реализации договоренностей от 9 ноября с.г., подчеркнуть особый стратегический характер нашего партнерства с Азербайджанской Республикой. Беседы, которые предстоят сегодня нашим коллегам по различным направлениям взаимодействия, конечно же, будут нацелены на продвижение и расцвет двусторонних отношений на благо наших народов.

Мы высоко оценили позицию Азербайджана в поддержку Заявления от 9 ноября с.г. Как Вы сказали, не все сразу восприняли эту договоренность, пытаясь интерпретировать ее не с точки зрения результата, заключавшегося в прекращении кровопролития, переходе к мирной жизни, налаживании процессов восстановления, решения гуманитарных проблем; а через призму геополитических игр. Что, конечно же, не соответствует требованиям современного мира.

Мы особо ценим то, что Вы неизменно подчеркиваете задачу примирения в регионе. По нашему глубокому убеждению, в этом состоит весь смысл дальнейшей работы - думать действительно о людях, а не о каких-то привнесенных интересах.

Через российских миротворцев мы вместе с нашими азербайджанскими коллегами и с участием армянской стороны согласовываем конкретные пути решения гуманитарных задач в интересах возвращающихся людей: обустройство гражданской инфраструктуры, налаживание всего необходимого для разблокирования экономических и транспортных коммуникаций и, конечно же, привлечение народных организаций – Международного комитета Красного Креста, структур ООН по беженцам, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, которые должны активнее заниматься вопросами сохранения культурного и религиозного наследия в этом древнейшем регионе.

Мы рассчитываем, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, возглавляющие вместе с Россией многие годы политический процесс, подключатся к решению этих задач с учетом и на основе Заявления от 9 ноября с.г. Ведь Вы и Президент Российской Федерации В.В.Путин неоднократно подчеркивали, что эти договоренности идут в русле принципов, лежащих в основе деятельности Минской группы ОБСЕ.

Мы искренне признательны Вам за гостеприимство.