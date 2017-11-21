Заявление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова для СМИ по итогам визита в Республику Армения, Ереван, 21 ноября 2020 года

Добрый день,

Мы завершаем визит российской межведомственной делегации в Ереван по договоренности Президента России В.В.Путина и Премьер-министра Армении Н.В.Пашиняна, включающий в себя обзор всего спектра наших отношений. В составе делегации Российской Федерации два вице-премьера А.В.Новак и А.Л.Оверчук, Министр здравоохранения России М.А.Мурашко, руководитель Роспотребнадзора А.Ю.Попова, руководитель Российских железных дорог (ОАО «РЖД») О.В.Белозеров, заместитель министра финансов России Т.И.Максимов. Одновременно состоялись встречи Министра обороны Российской Федерации С.К.Шойгу и Министра ЧС России Е.Н.Зиничева с руководством Армении.

По сферам приложения усилий представленных здесь ведомств мы действительно провели всеобъемлющие переговоры. Главное внимание уделили задачам, связанным с обеспечением четкого и полноценного выполнения совместного Заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября с.г. о прекращении военных действий вокруг Нагорного Карабаха, о реализации миротворческой операции и о проведении гуманитарных действий в поддержку гражданского населения.

Всеми было признано, что Заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, преобретший несколько недель назад весьма острый характер. Единогласно подчеркнуто, что попытки подвергнуть сомнению это Заявление, не только внутри страны, но и за рубежом, являются неприемлемыми.

Подтвердили нашу решимость сделать все, чтобы это Заявление продолжало работать. Армянские руководители – Премьер-министр Н.В.Пашинян и Президент А.В.Саркисян, с которым мы также встречались, подчеркнули, что это помогло решить серьезнейшие проблемы и спасти жизни. Они полностью привержены тому, чтобы данная договоренность выполнялась и впредь.

В ходе переговоров были высоко оценены работа российских миротворцев и Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина о создании Межведомственного центра гуманитарного реагирования, который уже приступает к работе.

Говорили о текущих двусторонних делах, в том числе о планах (как только закончатся ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией) проведения очередной, 20-й сессии Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, Межрегионального форума России и Армении и других мероприятий, в том числе по линии парламента и отдельных ведомств.

Особое внимание было уделено необходимости мобилизовать международную поддержку для претворения в жизнь договоренности от 9 ноября с.г. Здесь уже активно работает Международный комитет Красного Креста (МККК). Мы заинтересованы в том, чтобы соответствующую инициативу проявили и организации системы ООН. Получили обращение на этот счет со стороны Генерального секретаря ООН А.Гутерреша. Есть аналогичные обращения от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, от представителя Всемирной продовольственной программы ООН. Работаем также с ЮНИСЕФ, с Программой развития ООН и, безусловно, с ЮНЕСКО. Я вчера подробно разговаривал с Генеральным директором ЮНЕСКО О.Азуле о необходимости для этой организации более инициативно предложить свои услуги в соответствии с имеющимися конвенциями в части сохранения культурного, цивилизационного, религиозного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него. Это явилось бы очень важным вкладом в обеспечение межконфессионального, межэтнического примирения и согласия в этом древнем регионе. Рассчитываем, что ЮНЕСКО будет в данном случае проявлять больше заинтересованности, чем это было в части обеспечения сохранности культурных памятников в Сирии, прежде всего в Алеппо и в Пальмире, где, прямо скажем, наши друзья из ЮНЕСКО не очень активно себя зарекомендовали.

В заключение подчеркну, что армянское руководство подтвердило курс на развитие, углубление союзнических отношений с Российской Федерацией. Мы рассматриваем этот визит как подтверждение уже выражавшейся не раз Президентом В.В.Путиным поддержки усилий, предпринимаемых в Армении для обеспечения стабильности в обществе, и курса, проводимого армянским руководством – Премьер-министром и Президентом – на отстаивание Заявления от 9 ноября с.г., позволившего прекратить кровопролитие и перейти к процессам мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.