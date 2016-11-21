Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи с Президентом Республики Армения А.В.Саркисяном, Ереван, 21 ноября 2020 года

Уважаемый Армен Варданович,

Спасибо большое за возможность встретиться с Вами в рамках визита в составе большой межведомственной делегации Российской Федерации, представленной вице-премьерами, министрами, руководителями ведомств и российскими компаниями, напрямую участвующими в нашем многопрофильном, партнерском сотрудничестве.

Сегодняшние переговоры позволят посмотреть на все без исключения области наших отношений и договориться об их углублении, повышении эффективности для наших граждан. Мы очень рассчитываем, что торгово-экономические, инвестиционные связи, сократившиеся в период коронавирусной инфекции минимально, всего на 7 %, будут наращивать позитивную динамику.

Мы внимательно следим за происходящим в Армении и вокруг нагорно-карабахского урегулирования. Президент Российской Федерации В.В.Путин просил лично передать признательность за высказанную Вами, да и подавляющим большинством политиков и обычных граждан Армении, оценку в связи с принятием 9 ноября совместного Заявления Президента Азербайджана И.Г.Алиева, Премьер-министра Армении Н.В.Пашиняна и Президента Российской Федерации В.В.Путина. Как Вы и сказали, это позволило остановить войну. Перемирие, впервые после многочисленных призывов и объявленных договоренностей, работает реально благодаря механизму обеспечения прекращения огня. Развернутая миротворческая операция с согласия Азербайджана и Армении уже выполняет свои функции по обеспечению безопасности режима прекращения боевых действий и по оказанию гуманитарного содействия населению Нагорного Карабаха.

Миротворческая миссия подкрепляется еще одной акцией. По указу Президента Российской Федерации В.В.Путина создан Межведомственный центр гуманитарного реагирования, призванный активнейшим образом помогать решать насущные вопросы населения. К этой работе мы активно привлекаем международные организации – Международный комитет Красного Креста, давно работающий в т.ч. в Карабахе, а также организации системы ООН. В повседневном режиме мы подчеркиваем необходимость их инициативной роли в этом вопросе. Мы заинтересованы в том, чтобы четкое выполнение всеми сторонами Заявления от 9 ноября с.г. помогало укреплять стабильность Армении, о чем Вы уже упомянули, а также что обсуждалось в ходе сегодняшней встречи с Премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном. Исходим из того, что нынешний визит достаточно неординарной делегации является проявлением нашего искреннего желания того, чтобы братская Армения была стабильной. Он является свидетельством тех усилий, которые руководство страны на этом направлении предпринимает.