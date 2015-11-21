Заявление официального представителя МИД России М.В.Захаровой относительно ответного российского списка граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации

Как известно, под надуманными и абсурдными предлогами правительство Великобритании в июле с.г. объявило о решении ввести национальные санкции против ряда должностных лиц нашей страны в рамках т.н. «дела Магнитского».

По всем сюжетам, связанным со смертью С.Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся «назначать» виновных и определять им «наказание». Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, действия британской стороны назвать нельзя.

В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации.

Данные меры введены в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ.

Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без неминуемого соразмерного ответа.