Об участии Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко в Международном научно-практическом форуме «Уроки Нюрнберга»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 ноября член Коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко выступил на научно-практическом форуме «Уроки Нюрнберга».

В своем выступлении он отметил, что наряду с Уставом ООН Нюрнберг заложил правовую систему послевоенного устройства мира, в котором мы живем и сегодня. Это – система международных отношений, основанная на международном праве. Нюрнберг – часть ее, причем очень важная. Вместе с тем за последние несколько лет мы стали свидетелями стремления ряда стран размыть миропорядок, основанный на международном праве, подменить его «порядком, основанным на их правилах».

А.В.Яковенко затронул также такие темы как смена политики США в отношении ООН и организаций ее системы, выход из системообразующих международных договоренностей, переписывание истории, а значит замалчивание и стирание итогов Нюрнбергского процесса из современней жизни некоторых стран Евросоюза.

Особое внимание в выступлении было уделено голосованию в ООН по проекту резолюции по борьбе с героизацией нацизма и современными формами расизма, за которую проголосовало большинство государств-членов ООН (США – против, страны Евросоюза – воздержались).

В заключении было сказано, что Нюрнберг сохраняет свою актуальность, но его нужно защищать в условиях новых опасных тенденций в мировой политике.

Текст выступления размещен на сайте Дипломатической академии МИД России – www.dipacademy.ru