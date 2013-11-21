Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи с Премьер-министром Республики Армения Н.В.Пашиняном, Ереван, 21 ноября 2020 года

Уважаемый Никол Воваевич,

Спасибо за теплый прием нашей делегации.

Прибыл сюда по Вашей договоренности с Президентом России В.В.Путиным, Премьер-министром М.В.Мишустиным для того, чтобы провести обзор всех направлений нашего сотрудничества, союзнических и стратегических отношений. На первом плане у нас, конечно, вопросы, связанные с необходимостью решения проблем, возникших сейчас вокруг Нагорного Карабаха.

Заявление лидеров Республики Армении, Азербайджанской Республики и Российской Федерации от 9 ноября с.г. дает возможность решать все эти вопросы на основе договорённостей, зафиксированных на бумаге и подписанных тремя сторонами. И, прежде всего, это касается возвращения беженцев, решения всех гуманитарных вопросов нынешней ситуации. Мы этому привержены. Нас поблагодарили за высокую оценку роли российских миротворцев, в том числе не только для обеспечения безопасности как главного составляющего компонента их мандата, но и для повседневного содействия людям, которые возвращаются и нуждаются в гуманитарной поддержке. В дополнение, Межведомственный центр гуманитарного реагирования, созданный по указу Президента России В.В.Путина и приступивший к работе, тоже будет конкретно заниматься всеми этими вопросами.

Как я уже Вам рассказывал, мы подчеркиваем важность роли международных организаций системы ООН, поощряем их к тому, чтобы они активнее и инициативнее проявляли свои возможности для жителей региона и поддерживаем международные усилия МККК, работающего в том числе и в Карабахе.

Весь комплекс наших отношений будет рассматриваться в ходе нынешнего визита по линии профильных вице-премьеров, министров здравоохранения и по чрезвычайным ситуациям наших стран. Вы сегодня встречались с Министром обороны Российской Федерации С.К.Шойгу. Генеральный директор «РЖД» О.В.Белозеров тоже находится в Ереване.

Убежден, что по итогам всех отраслевых переговоров будет вырисовываться позитивная комплексная картина, которая будет продвигать наши отношения вперед и, как мы этого искренне хотим, поддерживать Ваши усилия по стабилизации обстановки в Армении и решению проблем с Нагорным Карабахом.