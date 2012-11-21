Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на встрече российской межведомственной делегации с Премьер-министром Республики Армения Н.В.Пашиняном, Ереван, 21 ноября 2020 года

Уважаемый Никол Воваевич,

Уважаемые коллеги,

Прежде всего мы бы хотели передать Вам приветствия и наилучшие пожелания от Президента Российской Федерации В.В.Путина и Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина.

Мы находимся здесь по решению Президента Российской Федерации В.В.Путина. Вы с ним обсуждали повестку дня наших сегодняшних встреч. Также Вы говорили об этом визите с Председателем Правительства Российской Федерации М.В.Мишустиным.

Мы заинтересованы в том, чтобы сегодня, как Вы сказали, посмотреть на весь комплекс наших отношений в ситуации, когда после затяжных переговоров было принято Заявление лидеров Республики Армении, Азербайджанской Республики и Российской Федерации от 9 ноября с.г., которое положило конец кровопролитию и создало возможности для стабилизации обстановки во всех ее измерениях, включая гуманитарное. Вы знаете, что российские миротворцы активно занимаются выполнением этой договоренности, включая оказание гуманитарного содействия.

Сегодня мы также обсудим вопросы, которые связаны с создаваемым Межведомственным центром гуманитарного реагирования. Это новая структура, которая будет целиком работать на удовлетворение нужд гражданского населения, восстановление гражданской инфраструктуры. Сегодня будут обсуждаться и текущие вопросы нашего экономического взаимодействия, сотрудничества в сфере энергетики в соответствии с той программой, которую любезно приготовили наши армянские друзья.

Отмечу также, что мы активно работаем с международными организациями, структурами ООН, такими как Управление Верховного комиссара по делам беженцев, Программа развития ООН, Всемирная продовольственная программа, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Международный комитет Красного Креста. Со всеми этими организациями, их руководителями мы вступили в контакт. Сегодня будем готовы обменяться мнениями о том, как оптимально организовать их вклад в решение тех проблем, которые сейчас необходимо рассматривать и регулировать.

Мы признательны за традиционный теплый прием в Ереване, благодарим Вас. Подтверждаем нашу поддержку братскому армянскому народу.

С вашего позволения мои коллеги будут готовы представить наши подходы к различным аспектам экономического, энергетического и гуманитарного взаимодействия, включая наши общие усилия по борьбе с последствиями коронавирусной инфекции.

Спасибо.