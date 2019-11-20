О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова и спецпредставителя Министра иностранных дел России по сирийскому урегулированию, директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России А.А.Кинщака со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов встретился со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, находящимся в Москве с рабочим визитом. В беседе принимал участие специальный представитель Министра иностранных дел России по сирийскому урегулированию, директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России А.А.Кинщак.

Было продолжено начатое накануне в МИД России предметное обсуждение ситуации в САР и вокруг нее. Особое внимание было уделено проблематике дальнейшего продвижения сирийского урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН, в том числе обеспечение устойчивой работы в формате Конституционного комитета.