О консультациях заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел консультации со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном.

Состоялось развернутое обсуждение всего комплекса вопросов сирийского урегулирования, как это прописано в резолюции 2254 СБ ООН, включая ситуацию «на земле», задачи оказания неотложного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам и дальнейшие шаги по продвижению политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН.