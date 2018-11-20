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20.11.2018:40

О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с советником Президента Франции по Северной Африке и Ближнему Востоку П.Дюрелем

2015-20-11-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

20 ноября по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с советником Президента Франции по Северной Африке и Ближнему Востоку Патриком Дюрелем.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Ливане с акцентом на возможное содействие в решении социально-экономических проблем, стоящих перед ливанским обществом, а также задачи формирования на консенсусной основе нового дееспособного правительства Ливанской Республики.

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