Выступление заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко на онлайн-форуме «Северного измерения», 20 ноября 2020 года

Уважаемый господин Шиллинг,

Уважаемые участники Форума,

Дорогие друзья,

В нынешнем году мы встречаемся с Вами в необычном, но уже привычном онлайн-формате. Пандемия внесла существенные изменения в нашу жизнь. Но можно говорить о том, что контакты и взаимодействие в рамках «Северного измерения» не только не сокращаются, но и продолжают развиваться.

Происходит это благодаря стремлению тех, кому дорого сотрудничество в нашем общем североевропейском регионе, кто готов укреплять его вопреки любым проблемам, в том числе и политическим. Хотел бы поблагодарить за это Деловой совет «Северного измерения», Ассоциацию европейского бизнеса в России, а также Московскую школу управления Сколково, организовавших сегодняшнее мероприятие. Уверен, что оно будет полезно для нахождения путей преодоления имеющихся трудностей.

Среди региональных международных механизмов «Северное измерение» занимает особое место. Ведь это уникальная политическая платформа, где представлены Россия, Европейский союз, Исландия и Норвегия. Это и сеть партнерств с достаточно широким кругом участников. Это и площадка для диалога парламентариев, экспертных и научных кругов. Разумеется, это и Деловой совет «Северного измерения», который реально способствует расширению экономических связей и преодолению искусственных барьеров.

Все эти структуры хорошо дополняют друг друга, что подтверждает и практика совместных мероприятий. Мы приветствуем более активное взаимодействие партнерств с Деловым советом и Институтом «Северного измерения».

Значительные достижения есть у каждого из механизмов «Северного измерения».

В текущем году особое внимание приковано к здоровью людей. И, разумеется, профильное Партнерство по здравоохранению и социальному благополучию может сыграть здесь ключевую роль. Рассчитываем, что уже скоро будет принята новая стратегия его развития на период после 2020 года, где в равной степени будут отражены подходы всех участников. В условиях пандемии Партнерство стало площадкой для обмена информацией о текущем положении в странах-участницах и мерах, принимаемых ими для борьбы с заболеванием.

Тесно связано с поддержкой здоровья и качества жизни людей Природоохранное партнерство «Северного измерения». Уже реализованы и продолжают осуществляться десятки полезных проектов, направленных на улучшение экологической обстановки на севере Европы. Позитивно сказалась на сотрудничестве частичная, подчеркиваю, отмена в 2018 году ограничений на финансирование новых проектов по линии международных финансовых институтов. Важно также обеспечивать поддержку новых проектов со стороны властей регионов северо-запада России. Ведь Природоохранное партнерство «Северного измерения» ‑ это хорошо зарекомендовавший себя механизм с большим опытом работы и солидным финансированием, значительная часть которого, напомню, обеспечивается Россией.

Заметный вклад в развитие севера Европы может внести Партнерство «Северного измерения» в области транспорта и логистики. Рассчитываем, что взаимодействующим в рамках Партнерства странам удастся в ближайшее время выстроить эффективную экспертную работу, в том числе по интересующим всех участников темам декарбонизации и цифровизации транспортного сектора.

Хотел бы отметить взаимодействие по линии Партнерства «Северного измерения» в области культуры, которое выполняет важную задачу объединения усилий творческих и деловых кругов для развития «креативных индустрий». Рассчитываем, что очередной Форум Партнерства, который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге, а на этот раз состоится частично и в онлайн-формате 10-11 декабря, принесет новые идеи.

Значительный вклад в определение перспективных областей международного сотрудничества на севере Европы вносит Институт «Северного измерения». За последние два года его «визитной карточкой» стали «форумы будущего». Так, один из предстоящих в ближайшие две недели форумов посвящен теме противодействия коронавирусной инфекции.

Говоря о будущем, важно иметь в виду и возможность расширения сфер взаимодействия. Мир меняется, открываются новые возможности. Мы должны использовать их в интересах повышения привлекательности и развития европейского севера. У представителей деловых кругов есть множество предложений, как платформа «Северного измерения» может быть использована в этих целях.

Наконец, если мы хотим, чтобы «Северное измерение» было так же востребовано и через десять или двадцать лет, нам необходимо активнее вовлекать в работу молодежь – с ее энергией и энтузиазмом, открытостью к новым идеям и готовностью их осуществлять.

Необходимо при этом подчеркнуть, что развитие нашего практического сотрудничества невозможно без устойчивого политического диалога

на различных уровнях. Думаю, все понимают, что такой диалог необходим, если мы хотим, чтобы «Северное измерение» оставалось в числе ключевых форматов многостороннего взаимодействия на севере Европы. Уверен, что в этом должны быть все заинтересованы, учитывая уникальный состав участников и деятельность по наполнению портфеля проектов.

Разумеется, в регионе идет активное международное взаимодействие также по линии других платформ: Совета государств Балтийского моря, Совета Баренцева/Евроарктического региона, Арктического совета. Успешно осуществляются восемь программ приграничного и межрегионального сотрудничества между Россией и государствами Евросоюза с участием Норвегии и Белоруссии. Полным ходом идет подготовка аналогичных программ на период до 2027 года.

Пользуясь случаем, хотел бы также особо отметить роль Ассоциации европейского бизнеса в России в развитии и укреплении торгово-экономического сотрудничества между нашими странами и еще раз поздравить ее с 25-летием. В российском Министерстве иностранных дел высоко ценят усилия Ассоциации, Министр С.В.Лавров регулярно встречается с ее членами – последняя встреча прошла совсем недавно – 5 октября. Мы уверены, что взаимовыгодная совместная работа предпринимателей остается одним из основных элементов обеспечения стабильности и добрососедства на севере Европы.

Сейчас это особенно важно. Ведь в условиях обострения глобальной конкуренции предпринимаются серьезные усилия, чтобы ослабить и расколоть Большую Европу, вернуть ее к состоянию «холодного мира», подорвать выстраивавшееся десятилетиями партнерство между нашей страной и ЕС. Напомню, что «Северное измерение» появилось на свет благодаря взаимодействию и стратегическому видению России и Евросоюза. В наших общих интересах – не только сохранить то, что нас объединяет, но и двигаться дальше.

Хотел бы пожелать успеха участникам сегодняшней встречи. Надеюсь, в следующий раз мы уже вновь встретимся в традиционном «очном» формате в Санкт-Петербурге.

Благодарю за внимание.