О выступлении заместителя Министра иностранных дел А.В. Грушко на онлайн-форуме «Северного измерения»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко выступил на онлайн-форуме «Северного измерения» ‑ уникальной платформы равноправного и взаимовыгодного сотрудничества России, Евросоюза, Исландии и Норвегии. В мероприятии, организованном Деловым советом «Северного измерения» совместно с Ассоциацией европейского бизнеса и Московской школой управления Сколково, приняло участие около 600 представителей российских и зарубежных деловых кругов, государственных, неправительственных и научно-образовательных структур. Темой форума стал ответ бизнеса в рамках «Северного измерения» на вызовы пандемии коронавирусной инфекции.

В ходе дискуссий на пленарном заседании и параллельных сессиях профильных рабочих групп форума подтверждена востребованность совместной работы для преодоления кризисных явлений в экономике стран региона, вызванных пандемией, а также противодействия угрозам эпидемиологического характера.

За более чем десятилетнюю историю своего существования ежегодный форум «Северного измерения» зарекомендовал себя в качестве полезной площадки для обмена мнениями, выработки решений по широкому спектру вопросов сотрудничества на севере европейского континента, поддержки проектной деятельности.