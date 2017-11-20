Новости

20.11.2017:27

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Республики Никарагуа в Москве А.А.Торрес Мехией

2011-20-11-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

20 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Полом Республики Никарагуа в Москве А.А.Торрес Мехией.

Предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности задачи по дальнейшему укреплению политического диалога, развитию практического сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях.

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность