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20.11.2017:27
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Республики Никарагуа в Москве А.А.Торрес Мехией
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
20 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Полом Республики Никарагуа в Москве А.А.Торрес Мехией.
Предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности задачи по дальнейшему укреплению политического диалога, развитию практического сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях.