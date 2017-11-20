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20.11.2017:26
О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с главой Представительства Евросоюза в России М.Эдерером
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
20 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял главу Представительства Европейского союза в Российской Федерации М.Эдерера.
В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив политического диалога и отношений Россия-ЕС в целом. С российской стороны было подчеркнуто, что дальнейшее выстраивание взаимодействия возможно исключительно на равноправной и уважительной основе.
Были также затронуты некоторые региональные проблемы.