Видеообращение Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на онлайн-конференции «Восстановление мира после пандемии новой коронавирусной инфекции», Джакарта, 20 ноября 2020 года

Уважаемый господин Президент,

Уважаемые коллеги, дамы и господа,

Прежде всего, хотел бы приветствовать участников видеоконференции, посвященной крайне актуальной теме посткоронавирусного восстановления мира.

Уверен: все мы едины в том, что пандемия коренным образом изменила уклад жизни всего человечества, стала серьезной проверкой на прочность как для отдельных государств, так и для глобальной политики и экономики в целом. Ситуация осложняется тем, что нынешний эпидемиологический кризис наслоился на целый ряд других опасных вызовов и угроз – таких, например, как международный терроризм, наркотрафик, организованная преступность, неурегулированные старые и вспыхивающие новые кризисы и конфликты, разрушающаяся архитектура глобальной стабильности и контроля над вооружениями. И этот список, к сожалению, может быть продолжен.

Россия давно предупреждала об опасности недооценки трансграничного характера большинства проблем современности. Постоянно подчеркивала, что эффективно преодолеть их можно только сообща, через конструктивный межгосударственный диалог, сопряжение усилий ключевых мировых и региональных игроков на общепризнанной международно-правовой основе и при центральной координирующей роли ООН. Убеждены: только с опорой на данную внешнеполитическую философию можно успешно противодействовать и COVID-19, локализовать его разрушительные последствия.

Очевидно, что в бурном океане глобальной политики любые шаги, направленные на самоизоляцию, на создание отдельных оазисов безопасности, обречены на провал. Тем более недопустимы попытки отдельных государств Запада воспользоваться текущей ситуацией для достижения односторонних геополитических преимуществ, для сведения счетов с неугодными странами и их правительствами. Как известно, западные коллеги продолжают использовать широкий набор нелегитимных инструментов – от силового давления до односторонних экономических рестрикций. Ими так и не были услышаны призывы Генерального секретаря ООН и Верховного комиссара ООН по правам человека приостановить – в свете чрезвычайной гуманитарной ситуации в мире – односторонние санкции хотя бы в части поставок медикаментов, оборудования и продовольствия, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций.

Для оправдания своих незаконных действий, идущих вразрез с базовыми принципами Устава ООН, США и их союзники энергично продвигают концепцию так называемого «миропорядка, основанного на правилах», которую пытаются преподнести как альтернативу общепризнанным нормам международного права. Ее суть, если быть кратким, заключается в выработке в рамках различных узких келейных форматов выгодных Западу внешнеполитических установок с их последующим навязыванием всему мировому сообществу в качестве якобы имеющих универсальный характер.

Разумеется, такая, по сути, неоколониальная линия отвергается подавляющим большинством членов мирового сообщества, которые не хотят больше оплачивать благополучие так называемого «золотого миллиарда». В результате наблюдается рост напряженности, накапливается конфронтационный потенциал, усугубляется дефицит взаимного доверия. Все это лишь отдаляет успешное преодоление общих насущных проблем, включая COVID-19.

Этим деструктивным тенденциям важно противопоставлять конструктивную, общеприемлемую глобальную и региональную повестку дня. А в год 75-летия создания Всемирной организации необходимо нарастить усилия в пользу укрепления ооноцентричной архитектуры – фундамента для формирования более справедливого и демократического многополярного мироустройства. Сегодня важно вернуться к истокам, к зафиксированным в Уставе ООН непреходящим принципам межгосударственного общения. Таким как суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, неприменение силы или угрозы силой, мирное, дипломатическое урегулирование споров. Только на этой основе можно сформировать атмосферу взаимопонимания, без которой невозможно находить действенные и эффективные решения острейших проблем современности. Пользуясь случаем, хотел бы напомнить о предложении Президента В.В.Путина провести очный саммит постоянных членов Совета Безопасности для переподтверждения ключевых принципов поведения в международных делах для выработки обновленных подходов к обеспечению мира, безопасности и стабильности на планете на основе принципов Устава ООН.

Примером того, что такая совместная, нацеленная на достижение конкретных результатов работа возможна, служит сотрудничество в рамках таких объединений нового типа, как БРИКС и ШОС, где нет ведущих и ведомых, а решения принимаются на принципах выверенного взаимоуважительного консенсуса. И конечно, свой вклад в постковидное развитие должна вносить «Группа двадцати», отражающая современные геополитические реалии, воплощающая в себе дух инклюзивного диалога и созидательной многополярности. Не случайно в нее входят как старые, так и новые мировые центры.

В условиях пандемии и связанного с ней спада в мировой экономике особенно востребовано широкое, опирающееся на нормы ВТО торгово-экономическое сотрудничество. «Посткоронавирусному» восстановлению способствовала бы скорейшая ликвидация различных барьеров и ограничений, отказ от протекционизма и нелегитимных рестрикций. В идеале экономика должна стать тем прочным фундаментом, на котором следует строить архитектуру мира, взаимного доверия, равной и неделимой безопасности, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Именно такой подход лежит в основе известного предложения Президента В.В.Путина по формированию Большого Евразийского партнерства – широкого контура от Лиссабона до Джакарты, предполагающего сопряжение потенциалов различных интеграционных платформ и открытого для всех без исключения государств нашего общего огромного континента Евразии. Убеждены, что от успешной реализации этой инициативы в конечном счете выиграют все члены мирового сообщества, которое получит новый мощный источник развития.

Уважаемые дамы и господа,

Осознавая свою повышенную ответственность за происходящее в мире, Россия продолжит играть созидательную, гармонизирующую роль в международных делах, работать в пользу обеспечения неделимости безопасности во всех ее измерениях. Будем и далее содействовать мирному, политико-дипломатическому урегулированию многочисленных региональных кризисов и конфликтов – будь то на Южном Кавказе, в целом на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, в других частях мира. В этих целях всегда открыты для взаимодействия со всеми, кто готов к совместной работе на принципах международного права, честности, взаимного учета интересов и озабоченностей друг друга. Убеждены: сегодня, когда под угрозой благополучное будущее всех жителей Земли, нашего общего дома, опора на эти ценности приобретает особое значение.

Это в полной мере относится и к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Как отметил Президент В.В.Путин в ходе недавнего Восточноазиатского саммита, наша страна последовательно выступает за формирование там атмосферы конструктивного сотрудничества, упрочения стабильности, в том числе в военно-политической области. В частности, Россия в одностороннем порядке объявила мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР, других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США, пока в соответствующих регионах не появятся аналогичные системы американского производства. Хотел бы подтвердить нашу открытость к диалогу по данной теме со всеми заинтересованными государствами.

Конечно, будем и впредь принимать самое активное участие в глобальных и региональных усилиях по борьбе с COVID-19 – разумеется, с учетом центральной координирующей роли в этом вопросе Всемирной организации здравоохранения. Продолжим оказывать помощь пострадавшим – как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур. Нам есть что предложить партнерам. В России разработана и уже используется первая вакцина от коронавируса «Спутник V», зарегистрирована вторая, на подходе третья. Готовы делиться опытом и наладить широкую кооперацию со всеми заинтересованными государствами.

Уважаемые дамы и господа,

Сегодня, когда мир проходит через период сильнейшей турбулентности, диалог следует не сворачивать, а интенсифицировать. Трудно переоценить в этой связи значение различных международных диалоговых площадок, в рамках которых представители политических, экономических, научных элит могут свободно обмениваться мнениями и совместно искать пути решения стоящих перед мировым сообществом масштабных задач. Уверен, что свой вклад в эту работу внесет и нынешняя весьма полезная и своевременная встреча.

В заключение хотел бы пожелать вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго. Будьте здоровы!