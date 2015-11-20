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20.11.2015:15
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Египта в Москве И.Насром
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
20 ноября заместитель Министра иностранных дел, шерпа России в БРИКС С.А.Рябков принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.
С.А.Рябков проинформировал Посла об итогах состоявшегося XII саммита БРИКС и основных результатах российского председательства в этом межгосударственном объединении.
Рассмотрены также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, включая проблематику контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ.