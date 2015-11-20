Видеообращение Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на Международном научно-практическом форуме «Уроки Нюрнберга» – «Влияние Нюрнбергского процесса на становление современного миропорядка», Москва, 20 ноября 2020 года

Уважаемые коллеги, друзья,

Сегодня исполняется ровно 75 лет со дня начала работы Нюрнбергского трибунала, вынесшего суровый приговор главным военным преступникам нацистского режима. Вслед за разгромом третьего рейха на полях сражений по его итогам были вынесены однозначные, неоспоримые правовые определения в отношении нацизма. Как отметил главный обвинитель СССР на процессе Роман Аркадьевич Руденко, «в лице подсудимых мы судим не только их самих, но и преступные учреждения и организации, ими созданные, человеконенавистнические теории и идеи, ими распространяемые в целях осуществления давно задуманных преступлений против мира и человечества».

Ещё в 1943 году союзники по антигитлеровской коалиции заявили о важности расплаты нацистов за их кровавые злодеяния. В Московской декларации руководителей СССР, Великобритании и США об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства впервые упоминалось намерение совместно решить вопрос о наказании главных преступников. Эти идеи получили свое развитие в Лондонском соглашении 1945 года и Статуте Нюрнбергского Трибунала.

Нюрнбергский процесс стал площадкой для глубокого, всестороннего осмысления – юридического и мировоззренческого – трагедии Второй мировой войны. А также для того, чтобы взглянуть в будущее через утверждение идеалов гуманизма и осознание причин, которые привели к их тотальному отрицанию.

Роль Трибунала в деле формирования современной международно-правовой архитектуры невозможно переоценить. Нюрнбергские принципы легли в основу норм о тягчайших международных преступлениях. В качестве таковых были квалифицированы подготовка, планирование, развязывание и ведение агрессивной войны. Дух и буква судебного процесса стали воплощением надежд на справедливость, уважение ценности жизни и достоинства человека. 24 октября 1946 года – ровно через год после вступления в силу Устава ООН – первый генеральный секретарь Организации Трюгве Ли высказался за то, чтобы принятые в Нюрнберге решения стали «постоянной частью международного права». Уже в декабре 1946 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла специальную резолюцию, подтвердившую международно-правовые принципы, признанные Статутом Нюрнбергского трибунала.

Неслучайно на самых первых этапах становления послевоенного миропорядка члены ООН уделяли такое внимание Нюрнбергу. «Избавить грядущие поколения от бедствий войны» можно было только путём полного осознания того, как и почему стали возможны ужасы минувшей Второй мировой. Приговор Трибунала был сразу воспринят Всемирной организацией в качестве одной из правовых основ мироустройства. И сегодня он продолжает служить важным подспорьем в деле укрепления глобальной безопасности, остается предостережением от повторения трагических ошибок прошлого.

Наследие Нюрнберга нашло широкое применение в национальных судебных системах. Большое влияние приговор оказал на советское уголовное законодательство и процесс. А если быть точнее, влияние было взаимным. Прошедшие в нашей стране в 1943 – 1949 годах открытые суды над нацистами и их пособниками – яркое тому подтверждение.

Нюрнбергский процесс – образец международного уголовного правосудия – доказал, что справедливости можно достичь, если подходить к делу профессионально, на основе широкого межгосударственного сотрудничества, согласия, взаимного уважения.

Очевидно, что наследие Нюрнбергского трибунала не ограничивается сферой права, а имеет колоссальное политическое, ценностное, воспитательное значение. 75 лет назад была сделана мощная прививка от возрождения нацизма в любых его формах и проявлениях. К сожалению, иммунитет от коричневой чумы, выработанный в Нюрнберге, в некоторых странах Европы серьезно снизился. Россия продолжит энергично и последовательно выступать против любых попыток фальсификации истории, героизации нацистских преступников и их приспешников, противодействовать пересмотру международно признанных итогов Второй мировой войны, включая решения Нюрнберга. В этом с нами солидарно подавляющее большинство членов мирового сообщества.

Будем и далее работать в пользу защиты непреходящих ценностей, лежащих в основе Статута Нюрнбергского трибунала и Устава ООН, в основе всего современного мироустройства. Важным этапом станет специальное торжественное заседание Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное 75-летию окончания Второй мировой войны, которое состоится 1 декабря – в соответствии с недавно принятой консенсусом по инициативе России резолюцией Генассамблеи.

Уважаемые коллеги,

В нашем Форуме участвуют представители научного сообщества, преподаватели высших учебных заведений, студенты. В современных условиях ваша роль в продвижении правды о Нюрнберге крайне важна. Активная научно-исследовательская деятельность на этом направлении в полной мере сохраняет свою востребованность. Убеждён, что ваши дискуссии дадут богатый материал для такой работы.

Желаю вам всяческих успехов.