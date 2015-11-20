Приветствие Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе видеоконференции по случаю 75-летия Нюрнбергского трибунала, 20 ноября 2020 года

Уважаемые коллеги, друзья,

Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить одно из знаковых событий мировой истории двадцатого столетия – международный судебный процесс над нацистскими преступниками. Формат видеоконференции позволяет нам охватить максимально широкую аудиторию. Хотел бы отдельно поприветствовать зрителей германского телеканала «Феникс» – граждан Германии и других стран, неравнодушных к обсуждаемой теме.

История Нюрнбергского процесса – крупнейшего политико-правового достижения той эпохи – уникальна. Как и уникальна история послевоенной Германии, которой удалось оставить позади темное прошлое и встать на созидательный путь развития.

Ключевым фактором успеха процесса стало единодушие союзников по антигитлеровской коалиции в его создании, в ходе работы и при оценке результатов. Решения Трибунала четко и недвусмысленно дали квалификацию того, кто виновен в развязывании самой кровопролитной войны в истории. В этом контексте уместно напомнить, что о чудовищных преступлениях нацизма против целых народов, против человечества многие узнали лишь благодаря «картинке на экране» – документальным кадрам из зала судебных заседаний. Лица преступников и их признания вызывают оторопь до сих пор. Как и осознанное отсутствие раскаяния у большинства из них – феномен, метко обозначенный позднее германо-американским философом Ханной Арендт как «банальность зла»...

К сожалению, вынуждены констатировать, что иммунитет от нацистского вируса, выработанный в том числе в Нюрнберге, сегодня серьезно ослаб. Например, в целом ряде государств Европы открыто ведется пропаганда нацистских идей. Предпринимаются попытки уравнять в ответственности агрессоров и освободителей, жертв и палачей, а также возвести в ранг героев нацистов и их прихвостней. В этом ряду и абсолютно циничная война с монументами воинам-освободителям. Все это не только оскорбляет память миллионов жертв, но и угрожает фундаментальным принципам обеспечения прав человека.

Исходим из того, что признание в полном объеме итогов Второй мировой войны, которые закреплены в том числе в Уставе ООН, – безусловный императив для всех государств. Убеждены, что системная работа по противодействию любым формам и проявлениям расизма, ксенофобии, агрессивного национализма, шовинизма должна оставаться в числе безусловных приоритетов мирового сообщества. На решение этой задачи нацелена ежегодно инициируемая Россией резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», которую традиционно поддерживает подавляющее большинство государств мира.

Рассчитываю, что ваша конференция пройдет в конструктивном ключе, будет способствовать укреплению международных гуманитарных, научных обменов, внесет вклад в сохранение исторической правды.