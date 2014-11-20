Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с очередными санкциями США против России

Вызывает сожаление очередное решение властей США ввести санкции против двух российских компаний, якобы занимающихся в нашей стране трудоустройством северокорейских рабочих.

Как и ранее, доказательств, кроме своих обычных подозрений, американцы не приводят, требуют верить им на слово. Россию же вновь упрекают в «прегрешениях», теперь уже и в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН.

Решительно отвергаем эти обвинения, осуждаем практику экстерриториального применения Соединенными Штатами собственных правовых норм, идущих к тому же вразрез с общепринятыми положениями международного права. Тем более что есть обоснованные озабоченности в связи с соблюдением требований согласованных в СБ решений со стороны самого Вашингтона. Яркий пример – возобновление санкционного давления на Иран после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий, одобренного резолюцией СБ ООН 2231.

Безосновательные ограничения против наших компаний являются ничем неподкрепленным дискриминационным шагом американской администрации, которая, видимо, пытается таким неуклюжим образом отвлечь внимание общественности от собственного деструктивного поведения на внешнеполитической арене.