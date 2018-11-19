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19.11.2018:23

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Катара в Москве Ф.Аль-Аттыйей

1995-19-11-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

19 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Катар в Москве Фахада Аль-Аттыйю по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены некоторые актуальные вопросы российско-катарской повестки дня.

Была затронута также проблематика урегулирования кризисов в Сирии и Ливии на базе соответствующих резолюций СБ ООН.

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