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19.11.2018:23
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Катара в Москве Ф.Аль-Аттыйей
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
19 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Катар в Москве Фахада Аль-Аттыйю по его просьбе.
В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены некоторые актуальные вопросы российско-катарской повестки дня.
Была затронута также проблематика урегулирования кризисов в Сирии и Ливии на базе соответствующих резолюций СБ ООН.