О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Катара в Москве Ф.Аль-Аттыйей

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Катар в Москве Фахада Аль-Аттыйю по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены некоторые актуальные вопросы российско-катарской повестки дня.

Была затронута также проблематика урегулирования кризисов в Сирии и Ливии на базе соответствующих резолюций СБ ООН.