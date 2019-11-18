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18.11.2019:46
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Центральноафриканской Республики в Москве Л.Додону
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
18 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Центральноафриканской Республики в Москве Леона Додону по его просьбе.
В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных отношений между Россией и ЦАР, включая углубление политического диалога и координацию подходов на площадке ООН.