Новости

18.11.2019:46

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Центральноафриканской Республики в Москве Л.Додону

1989-18-11-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

18 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Центральноафриканской Республики в Москве Леона Додону по его просьбе.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных отношений между Россией и ЦАР, включая углубление политического диалога и координацию подходов на площадке ООН.

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность