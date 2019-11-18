О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Центральноафриканской Республики в Москве Л.Додону

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Центральноафриканской Республики в Москве Леона Додону по его просьбе.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных отношений между Россией и ЦАР, включая углубление политического диалога и координацию подходов на площадке ООН.