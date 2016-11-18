О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин встретился с Президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

Консультации продолжили серию контактов между руководством МИД России и МККК, которые поддерживаются на постоянной основе, традиционно имеют конструктивный и содержательный характер. Проведен обстоятельный обмен оценками гуманитарной ситуации в различных странах, в частности, в Сирии и Венесуэле, обсуждены практические аспекты налаживания взаимодействия в Нагорном Карабахе. Помимо страновой и региональной тематики были рассмотрены актуальные вопросы международного гуманитарного права, в частности относящиеся к проблематике использования в вооруженных конфликтах автономных систем, а также международно-правовые аспекты информационной безопасности.