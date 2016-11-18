Об участии заместителя Министра иностранных дел России О.В.Сыромолотова в VIII встрече секретарей советов безопасности государств – участников СНГ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотов принял участие в VIII встрече секретарей советов безопасности государств – участников СНГ, состоявшейся в режиме видеоконференции. Одной из ключевых тем мероприятия стало противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 и в более широком плане – новым биологическим угрозам на пространстве СНГ.

В этом контексте О.В.Сыромолотов выступил с докладом об опыте работы Ситуационно-кризисного центра МИД России по реагированию на чрезвычайные ситуации и преодолению их последствий, в том числе на примере организации вывозных рейсов граждан России из зарубежных стран со сложной эпидемиологической обстановкой (в общей сложности из 138 стран более чем 550 рейсами в Российскую Федерацию были вывезены около 313 тысяч наших соотечественников).