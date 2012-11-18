О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом ЦК ФАТХ, Министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Х.Шейхом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 ноября по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом ЦК ФАТХ, Министром по гражданским делам ПНА Хусейном Шейхом.

В контексте обсуждения проблематики палестино-израильского урегулирования Х.Шейх подтвердил намерение палестинской стороны возобновить контакты с израильскими властями на основе взаимной приверженности ранее подписанным соглашениям.

С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку налаживания конструктивного палестино-израильского переговорного процесса на известной международно-правовой базе ближневосточного урегулирования.