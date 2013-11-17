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17.11.2013:35

О встрече заместителя Министра иностранных дел России О.В.Сыромолотова с Послом Ирана в Москве К.Джалали

1971-17-11-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

17 ноября состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации К.Джалали.

В ходе беседы предметно обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков. Особое внимание уделено практическому взаимодействию на международных площадках.

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