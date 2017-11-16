Статья Председателя Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова «Гуманитарные горизонты ЮНЕСКО», 16 ноября 2020 года

2020 год богат на юбилейные даты, напоминающие о без преувеличения судьбоносных событиях Новейшего времени. Среди них – окончание наиболее кровопролитной и масштабной в истории Второй мировой войны и формирование по ее итогам современного мироустройства, отраженного в уставных документах ведущих международных институтов. При этом если за сохранение политической устойчивости мирового порядка отвечает ООН, то моральным компасом в послевоенной системе координат, указывающим интеллектуальный вектор развития международного сообщества, является ЮНЕСКО, которая также в этом году отмечает свое 75‑летие.

16 ноября 1945 г. в Лондоне был подписан Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Но именно с присоединением Советского Союза 21 апреля 1954 г. деятельность ЮНЕСКО приобрела глобальный охват, а не потерявшая своей актуальности и сегодня благородная миссия «укоренять идею защиты мира в сознании людей» получила универсальное признание и легитимность.

ЮНЕСКО пользуется большим уважением в нашей стране. Значительную работу по продвижению и популяризации высокоморальных принципов и ценностей Организации ведет Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, объединяющая руководителей профильных российских министерств и ведомств, видных деятелей образования, науки, культуры и журналистики, представителей творческих и деловых кругов.

Пронесенное через десятилетия, наше сотрудничество с ЮНЕСКО – это пример взаимоуважительного и взаимообогащающего партнерства, о чем свидетельствуют итоги встречи Президента России В.В.Путина с Генеральным директором Организации Одре Азуле в Москве в 2019 г.

Российская Федерация является одним из безусловных лидеров по числу ассоциированных школ и кафедр ЮНЕСКО, сохраняет передовые позиции в сфере океанографии, гидрологии, наук о Земле, биоэтики и искусственного интеллекта. Повышению научного престижа Организации способствуют учрежденная в ознаменование Международного года Периодической таблицы химических элементов (2019 г.) Премия ЮНЕСКО-России им. Д.И.Менделеева в области фундаментальных наук и программа грантов ПАО «ФосАгро» / ЮНЕСКО / ИЮПАК в области «Зеленой химии».

Россия принимает активное участие в спортивной и антидопинговой программах ЮНЕСКО, в том числе продвижении на международном уровне выработанного в нашей стране Казанского плана действий.

Динамично развивается культурное сотрудничество. В 2018 г. с участием Одре Азуле в Санкт-Петербурге с успехом прошел Международный день джаза. В 2019 г. Список всемирного наследия пополнила очередная, 30‑я по счету, российская номинация «Храмы псковской архитектурной школы». В 2022 г. столица Татарстана готовится принять юбилейную сессию Комитета всемирного наследия, приуроченную к 50‑летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г.

Будучи одним из крупнейших доноров и ответственным членом руководящих и большинства вспомогательных органов ЮНЕСКО, Российская Федерация поддерживает инициативу Генерального директора по «стратегической трансформации» Организации, направленную на увеличение КПД учреждения, его адаптацию к новым реалиям. Как представляется, ключом к этому должно стать планомерное укрепление программного профиля ЮНЕСКО при условии сохранения ее межправительственного характера и строгого соблюдения закрепленного в системе ООН «разделения труда».

В общих интересах государств-членов – снижение градуса политизации ЮНЕСКО, сдерживающего ее эффективность. Необходимо исключить из повестки дня несвойственные для Организации вопросы территориальной целостности и суверенитета, вывести за скобки саму возможность сведения счетов между государствами на площадке всемирного форума. Вызывают сожаление и непрекращающиеся попытки продвижения в ЮНЕСКО политически ангажированных и конъюнктурных по своей сути проектов, сформированных в духе печально известной концепции «порядка, основанного на правилах», вступающих в противоречие с традиционными для Организации принципами консенсуса, инклюзивности и диалога.

Вместе с тем, несмотря на свою природную «мягкость», ЮНЕСКО временами все же следует проявлять твердый характер. Организации нельзя оставаться в тени в ситуациях, связанных с грубыми нарушениями ее высоких принципов и идеалов. В частности, речь идет о таких достойных порицания сюжетах, как «зачистка» образовательного пространства Украины и Латвии от русского языка, а также наблюдаемые в Прибалтике и ряде западных государств случаи ограничения свободы слова и давления на российские СМИ. Наконец, международному сообществу во главе с ЮНЕСКО пора принять действенные меры по восстановлению объектов всемирного наследия в Сирии, пострадавших от рук террористов. Российская Федерация готова этому всемерно способствовать.

На протяжении своей истории ЮНЕСКО приходилось не раз с блеском преодолевать различного рода политические и финансовые трудности. Вслед за выходом из затянувшегося бюджетного пике, вызванного отказом «платить по счетам» со стороны отдельных государств, покинувших ряды Организации, сейчас учреждение столкнулось с принципиально новым вызовом – пандемией короновируса, нанесшей ощутимый удар по всем сферам компетенции ЮНЕСКО. Не сомневаюсь, что и этот сложный этап будет с достоинством пройден, и ЮНЕСКО продолжит свой курс на построение мира, основанного на «нравственной и интеллектуальной солидарности человечества».