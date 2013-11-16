О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с первым заместителем Министра иностранных дел Сирии Ф.Микдадом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 ноября состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с первым заместителем Министра иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом.

С российской стороны были выражены глубокие соболезнования в связи с кончиной заместителя Председателя Совета министров, Министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Валида Муаллема. Был отмечен его личный вклад, в том числе в качестве сопредседателя Российско-Сирийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в развитие традиционно дружественных отношений между Россией и Сирией, которые в последние годы вышли на уровень стратегического партнерства.