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О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Послом Иорданского Хашимитского Королевства в Москве Х.Шавабкой
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
11 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял назначенного Посла Иорданского Хашимитского Королевства в Москве Халеда Абдаллу Шавабку, который вручил копии верительных грамот.
В ходе беседы был обсужден ряд актуальных вопросов дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-иорданских отношений.
Состоялся также заинтересованный обмен мнениями по региональной проблематике с акцентом на складывающуюся ситуацию в Сирии и перспективы ближневосточного урегулирования.