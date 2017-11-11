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11.11.2017:05

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Послом Иорданского Хашимитского Королевства в Москве Х.Шавабкой

1944-11-11-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

11 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял назначенного Посла Иорданского Хашимитского Королевства в Москве Халеда Абдаллу Шавабку, который вручил копии верительных грамот.

В ходе беседы был обсужден ряд актуальных вопросов дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-иорданских отношений.

Состоялся также заинтересованный обмен мнениями по региональной проблематике с акцентом на складывающуюся ситуацию в Сирии и перспективы ближневосточного урегулирования.

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