О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африка, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с председателем сирийского оппозиционного «Независимого арабского движения» М.Шакером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял председателя сирийского оппозиционного «Независимого арабского движения» Мухаммеда Шакера по его просьбе.

В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по развитию ситуации в Сирии. С российской стороны подчеркивалась важность активного продвижения к политическому урегулированию в САР в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, нацеленной на обеспечение единства, территориальной целостности и суверенитета страны.