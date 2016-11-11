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11.11.2016:41
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африка, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с председателем сирийского оппозиционного «Независимого арабского движения» М.Шакером
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
11 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял председателя сирийского оппозиционного «Независимого арабского движения» Мухаммеда Шакера по его просьбе.
В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по развитию ситуации в Сирии. С российской стороны подчеркивалась важность активного продвижения к политическому урегулированию в САР в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, нацеленной на обеспечение единства, территориальной целостности и суверенитета страны.