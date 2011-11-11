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11.11.2011:11

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Саудовской Аравии в Москве А.Аль-Ахмедом

1935-11-11-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

11 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Королевства Саудовская Аравия в Москве Абдуррахмана Аль-Ахмеда по его просьбе.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового российско-саудовского сотрудничества.

Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по региональной и международной повестке дня с акцентом на кризисные ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

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