О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Саудовской Аравии в Москве А.Аль-Ахмедом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Королевства Саудовская Аравия в Москве Абдуррахмана Аль-Ахмеда по его просьбе.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового российско-саудовского сотрудничества.

Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по региональной и международной повестке дня с акцентом на кризисные ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.