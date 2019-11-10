Ответ российского сопредседателя в Минской группе ОБСЕ И.В.Попова на вопрос СМИ о предложении создать новую рабочую группу по НКУ

Вопрос: Просьба прокомментировать создание рабочей группы по урегулированию в Нагорном Карабахе, которая будет действовать параллельно с Минской группой ОБСЕ.

Ответ: О содержании разговора президентов лучше спрашивать у их непосредственных участников.

Однако о создании каких-либо двусторонних форматов на замену Минской группы ОБСЕ в МИД России ничего не известно.

Продолжаем исходить из нейтральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ, внесших важный вклад в выработку базовых принципов урегулирования нагорно-карабахского конфликта, которые легли в основу договоренностей, зафиксированных в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября с.г.

Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.