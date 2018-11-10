Об изменении времени проведения брифинга официального представителя МИД России

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Обращаем внимание, что брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой по текущим вопросам внешней политики 12 ноября с.г. переносится на 11.00 (орнт).

В связи с предпринимаемыми мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции и с учетом рекомендаций ВОЗ о переводе мероприятий в формат телеконференций в эфире будут даны ответы на вопросы представителей СМИ, направленные в колл-центр. Прошедшие аккредитацию журналисты получат подробные разъяснения по техническим аспектам направления вопросов.

Аккредитация открыта до 15.00 11 ноября с.г.

Координатор: Мария Смурова (тел. (499) 244-16-17, эл.почта midbriefing@yandex.ru).

Брифинг транслируется в интернете на сайте МИД России в разделе «Видео» (https://www.mid.ru/ru/press_service/video), на аккаунтах Министерства в социальных сетях «Перископ» (https://www.periscope.tv/MID_RF), «Facebook» (https://www.facebook.com/MIDRussia), «ВКонтакте» (https://vk.com/mid).

Раздачу сигнала осуществляет видео-агентство Ruptly. Контактное лицо: Индира Жарова (моб. +7 (916) 669-07-71; эл.почта izharova@ruptly.tv).