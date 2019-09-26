О консультациях заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Государственным секретарем по иностранным делам МИД Испании Ф.Валенсуэлой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко провел в Мадриде консультации по двусторонним вопросам и международной проблематике с Государственным секретарем по иностранным делам МИД Испании Ф.Валенсуэлой.

В ходе переговоров было выражено удовлетворение сохраняющимся в обеих странах настроем на продолжение партнерских отношений, о чем свидетельствуют интенсивный политический диалог, развивающиеся экономические связи, реализация знаковых двусторонних проектов в культурно-гуманитарной сфере.

Состоялся предметный и обстоятельный обмен мнениями по тематике взаимодействия России и Испании в ОБСЕ и Совете Европы, вопросам отношения России с ЕС и НАТО, стратегической стабильности и контроля над вооружениями, перспективам урегулирования кризисов в Ливии и Сирии, ситуации на Украине, а также по другим темам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.