О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина со статс-секретарем МИД ФРГ А.Михаэлисом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял статс-секретаря МИД ФРГ А.Михаэлиса.

В ходе беседы подтвержден настрой на продолжение координации усилий представителей России и ФРГ в ООН и на различных международных форумах. Подробно обсуждались актуальные тенденции развития обстановки в Сирии с акцентом на продвижение процесса политического урегулирования с учетом начала работы Конституционного комитета в Женеве. Была затронута гуманитарная ситуация в САР, в частности перспективы возвращения беженцев и расширение гуманитарных поставок гражданскому населению.