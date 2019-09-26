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14.11.1921:31

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина со статс-секретарем МИД ФРГ А.Михаэлисом

2347-14-11-2019

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

14 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял статс-секретаря МИД ФРГ А.Михаэлиса.

В ходе беседы подтвержден настрой на продолжение координации усилий представителей России и ФРГ в ООН и на различных международных форумах. Подробно обсуждались актуальные тенденции развития обстановки в Сирии с акцентом на продвижение процесса политического урегулирования с учетом начала работы Конституционного комитета в Женеве. Была затронута гуманитарная ситуация в САР, в частности перспективы возвращения беженцев и расширение гуманитарных поставок гражданскому населению.

 
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