О четырнадцатом пленарном заседании российско-германской межведомственной Рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности (РГВУ)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 ноября в Москве под председательством первого заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титова и статс- секретаря Министерства иностранных дел ФРГ А.Михаэлиса прошло четырнадцатое пленарное заседание российско-германской межведомственной Рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности (РГВУ).

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам политики безопасности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов. Обсуждён также ряд актуальных проблем международной повестки дня, включая ситуацию на Украине, в Сирии и Ливии.

По линии подгрупп были изложены позиции по различным вопросам и представлены следующие документы: Совместное заявление подгруппы по противодействию терроризму, наркоугрозе и оргпреступности от 16 мая 2019 г. и Совместный российско-германский позиционный документ по наркопроблематике от 12 ноября 2019 г.

Следующее заседание РГВУ состоится в 2020 г. в Берлине.