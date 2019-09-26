О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со статс-секретарем МИД ФРГ А.Михаэлисом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 ноября в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со статс-секретарем МИД ФРГ Андреасом Михаэлисом, находящимся с рабочей поездкой в Москве.

В ходе беседы была обстоятельно обсуждена складывающаяся ситуация в Ливии и задача консолидации усилий мирового сообщества, в том числе, в «берлинском формате», по содействию ливийскому урегулированию.