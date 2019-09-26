Выступление руководителя делегации Российской Федерации, директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России В.И.Ермакова на Совещании государств-участников Конвенции о «негуманном» оружии по п.7 повестки дня «Общий обмен мнениями», Женева, 13 ноября 2019 года

Уважаемый г-н Председатель,

Поздравляем Вас с назначением на этот ответственный пост и желаем успехов в работе. Вы можете рассчитывать на поддержку российской делегации.

Уважаемые коллеги,

Российская Федерация подтверждает свою неизменную приверженность обязательствам по Конвенции о «негуманном» оружии (КНО) и выступает за полное осуществление её положений. Призываем эффективнее задействовать уникальный разоруженческий потенциал Конвенции, обеспечивающей путём принятия консенсусных решений баланс между гуманитарными озабоченностями и законными интересами национальной безопасности. Поддержание такого баланса особенно актуально и востребовано на фоне усиливающихся нелегитимных попыток отдельных стран и представителей гражданского общества использовать гуманитарные озабоченности (зачастую надуманные) в качестве абсолютного императива для введения ограничительно-запретительных норм в отношении конкретных видов обычных вооружений.

Укрепление КНО и её пяти протоколов напрямую зависит от темпов универсализации. Приветствуем страны, ставшие в 2019 г. полноправными участниками Конвенции. Призываем государства, которые ещё не сделали этого, также присоединиться к КНО, включая её протоколы.

Российская Федерация всемерно содействует осуществлению Конвенции. Мы строго привержены действующему механизму соблюдения Конвенции и её Протоколов, в т.ч. принятому на Обзорной конференции по Конвенции в 2011 г. (OK КНО-2011) и подтверждённому на OK КНО-2016 решению о его укреплении. Россия своевременно представляет ежегодную отчетность по Конвенции в целом и в рамках Дополнительного протокола II (ДП-2) и Протокола V (П-5). Российская межведомственная делегация активно участвует во всех ежегодных мероприятиях в рамках КНО и её Протоколов.

Весомый вклад в выполнение ДП-2 и П-5 внесли миротворческие действия Вооруженных Сил Российской Федерации по разминированию и освобождению от любых взрывоопасных предметов территорий Сирии (Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор), территорий Лаоса, а также Южной Осетии. Работы осуществляются на высокой профессиональной основе, несмотря на все риски для наших военнослужащих и гражданских специалистов. Актуализированная информация была представлена на конференциях по ДП-2 и П-5.

Подтверждаем нашу готовность к обмену опытом и наработками, приобретёнными в рамках гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам (СВУ). Открыты к развитию сотрудничества на этом направлении со всеми заинтересованными странами, в т.ч. на базе созданного в 2014 г. Международного Противоминного Центра (МПЦ) Вооружённых Сил Российской Федерации. Приглашаем принять участие в организуемой МПЦ 18-21 мая 2020 г. в Москве Международной конференции по разминированию.

Уважаемые коллеги,

Совещание государств-участников – хорошая возможность обменяться мнениями и скоординировать возможные совместные действия по широкому кругу вопросов повестки дня КНО.

На наш взгляд, на данном этапе главную гуманитарную угрозу представляют именно самодельные взрывные устройства. Выступаем за продолжение рассмотрения этого вопроса в рамках ДП-2, в т.ч. путём координации усилий с другими международными инициативами и подходами в этой области, как того требуют профильные резолюции ГА ООН и СБ ООН. Исходим из того, что работа по СВУ в рамках КНО должна соответствовать предмету и целям Конвенции.

В этой связи подтверждаем наше сдержанное отношение к возобновлению в рамках КНО самостоятельной экспертной работы по наземным минам, отличным от противопехотных (НМОП). Такие мины являются законным средством обороны, и любые попытки представить их применение в качестве «особой гуманитарной угрозы» оторваны от реальности. Это подтверждается и вчерашним обсуждением данного вопроса на конференции государств-участников ДП-2. При составлении итогового доклада удалось достичь консенсуса, лишь констатировав, что у государств сохраняются разногласия относительно целесообразности обсуждения тематики НМОП в рамках КНО и ее ДП-2. Убеждены, что потенциальные гуманитарные риски в связи с этими минами должны разрешаться в рамках уже действующих норм международного гуманитарного права (МГП), включая ДП-2.

Призывы отдельных государств-участников и ряда НПО к пересмотру положений Протокола III имеют надуманный и контрпродуктивный характер в контексте укрепления Конвенции. Считаем необходимым сосредоточить внимание на более актуальных вопросах – прежде всего, на добросовестном и более чётком выполнении действующих положений этого Протокола.

Подтверждаем готовность к продолжению обсуждения проблематики смертоносных автономных систем вооружений (САС) в рамках профильной Группы правительственных экспертов (ГПЭ) КНО, являющейся для этого оптимальной площадкой. С учётом достигнутых итогов работы ГПЭ в 2018-19 гг. (приняты консенсусом два содержательных доклада с 11 руководящими принципами) не видим оснований для пересмотра утверждённых Пятой Обзорной конференцией КНО 2016 г. мандата и повестки дня ГПЭ. Исходим из того, что действующие нормы международного права, включая МГП, в полной мере применимы к САС и не нуждаются в адаптации к специфике данных систем вооружений.

Считаем несостоятельными призывы к выработке дополнительных норм и запуску самостоятельной экспертной работы в рамках КНО в отношении применения в густонаселенных районах боеприпасов взрывного действия. Дело – исключительно в добросовестном выполнении уже существующих норм, прежде всего Дополнительного протокола I 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г.

Господин председатель,

Российская Федерация обеспокоена ситуацией вокруг финансирования деятельности в рамках КНО. Призываем все государства выполнять свои финансовые обязательства в рамках Конвенции и платить ежегодные взносы вовремя и в полном объёме. Приветствуем Ваши усилия, г-н Председатель, по урегулированию данной проблемы. В целом поддерживаем идею формирования на добровольной основе государствами-участниками Фонда оборотных средств при его приоритетном использовании для обеспечения контрактов сотрудников Группы имплементационной поддержки (ГИП).

Спасибо за внимание.