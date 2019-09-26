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14.11.1915:52

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

2342-14-11-2019

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

14 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве И.Насра по его просьбе.

В ходе беседы был рассмотрен ряд актуальных вопросов дальнейшего поступательного развития российско-египетского многогранного сотрудничества. Состоялся также доверительный обмен мнениями по ближневосточной повестке дня в контексте эффективного внешнеполитического взаимодействия между Москвой и Каиром с целью скорейшего урегулирования существующих в регионе кризисных ситуаций.
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