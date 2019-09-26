О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве И.Насра по его просьбе.

В ходе беседы был рассмотрен ряд актуальных вопросов дальнейшего поступательного развития российско-египетского многогранного сотрудничества. Состоялся также доверительный обмен мнениями по ближневосточной повестке дня в контексте эффективного внешнеполитического взаимодействия между Москвой и Каиром с целью скорейшего урегулирования существующих в регионе кризисных ситуаций.