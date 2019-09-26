Об итогах заседания Группы экспертов государств-членов ШОС по международной информационной безопасности

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 ноября в Москве под председательством специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, Посла по особым поручениям МИД России А.В.Крутских состоялось очередное заседание Группы экспертов государств-членов ШОС по международной информационной безопасности (МИБ).

В мероприятии приняли участие ведущие эксперты государств-членов ШОС по проблематике обеспечения МИБ, а также представители Секретариата и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы многостороннего и регионального сотрудничества государств-членов ШОС по вопросам МИБ.

Достигнута договоренность о дальнейшей координации позиций по вопросам МИБ и управления сетью Интернет в рамках ООН, а также на других ключевых профильных международных площадках и форумах.

Подтверждена готовность к совместному продвижению государствами-членами ШОС в рамках Генассамблеи ООН проектов российских резолюций 74-й сессии ГА ООН «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности» и «Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях».

Стороны отметили важность дальнейшего укрепления взаимодействия государств-членов ШОС на направлении обеспечения МИБ на основе соответствующего межправительственного соглашения от 2009 г. В этих целях обсудили проект совместного заявления глав государств-членов ШОС о сотрудничестве в данной области, который планируется принять по итогам Совета глав государств-членов ШОС в 2020 г.