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14.11.1912:51

О беседе заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Председателем Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Республики Филиппины А.Хофер

2339-14-11-2019

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

14 ноября состоялась беседа заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Председателем Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Республики Филиппины А.Хофер.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-филиппинского сотрудничества в ключевых сферах.
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