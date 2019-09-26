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14.11.1912:51
О беседе заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Председателем Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Республики Филиппины А.Хофер
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
14 ноября состоялась беседа заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Председателем Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Республики Филиппины А.Хофер.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-филиппинского сотрудничества в ключевых сферах.