О беседе заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Председателем Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Республики Филиппины А.Хофер

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 ноября состоялась беседа заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Председателем Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Республики Филиппины А.Хофер.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-филиппинского сотрудничества в ключевых сферах.