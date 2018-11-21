Совместное заявление в поддержку КБТО на совещании государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, Женева, 4 декабря 2018 года

Уважаемый Председатель,

Имею честь выступать от имени следующих делегаций: Армении, Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Пакистана, Сербии, Таджикистана – и делегации моей собственной страны, России.

С 1975 года Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия остается одной из основ разоружения и международной безопасности, которая запрещает целый класс оружия массового уничтожения. Этот шаг международного сообщества по запрещению использования заболевания в качестве оружия является достойным одобрения шагом к более безопасному миру.

В КБТО, являющейся коллективной инициативой, закрепляется приверженность государств-участников продвижению сотрудничества в мирных целях, а также оказанию содействия и защите от биологического оружия.

Мы сохраняем приверженность КБТО и ее эффективному выполнению. Однако КБТО по-прежнему сталкивается с вызовами и требует институционального укрепления. Государства-участники должны приложить коллективные усилия для решения технических, правовых, финансовых и других проблем.

Межсессионная программа перед 9-ой Обзорной Конференцией в 2021 году предоставляет государствам-участникам ценную возможность предпринять усилия для урегулирования этих вызовов. Государства-участники должны попытаться достичь конкретных и значимых результатов и решений для продвижения целей и задач Конвенции.

Мы подчеркиваем неотъемлемость и важность многостороннего процесса в рамках КБТО на основе ее положений. Он должен быть универсальным, инклюзивным, транспарентным и недискриминационным. В целях поддержания ее авторитета, всеобщего признания и легитимности важно поддерживать КБТО как единственный многосторонний форум для рассмотрения вопросов, связанных с биологическим оружием.

Мы считаем, что только решения, принятые государствами-участниками в результате многосторонних переговоров на основе консенсуса, могут обеспечить необходимые гарантии выполнения КБТО государствами-участниками и выступать в качестве эффективного сдерживающего инструмента, препятствующего ее несоблюдению, а также применению или угрозе применения биологического оружия.

Просим приложить заявление к протоколу заседания и опубликовать его на веб-сайте Конвенции. Спасибо за внимание.