Выступление руководителя делегации Российской Федерации Директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России В.И.Ермакова на совещании государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, пункт 5 повестки дня: «Общие прения», Женева, 4 декабря 2018 года

Господин председатель,

Мы с удовлетворением отмечаем, что в августе на плановой встрече экспертов государств в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) по некоторым актуальным вопросам реализации Конвенции наметилось значительное позитивное продвижение вперед.

В первую очередь, это относится к российской инициативе по использованию в рамках КБТО мобильных медико-биологических отрядов. Россия и Великобритания представили на этот счёт два рабочих документа. Их рассмотрение прошло конструктивно и на высоком профессиональном уровне. Подтверждена перспективность мобильных медико-биологических отрядов и их востребованность в плане укрепления Конвенции. Особое значение это имеет в контексте создания действенных механизмов реализации Статьи VII (помощь и защита от биологического оружия).

К нынешнему форуму Россия и Великобритания подготовили совместный документ по теме чрезвычайного реагирования. Предлагаем рассмотреть ряд идей по дальнейшему продвижению концепции мобильных медико-биологических отрядов. Представление нашего документа и его обсуждение состоятся в четверг 6 декабря с 13.00 до 15.00 в XXIV зале. Приглашаем всех принять самое активное участие.

В августе прозвучали и некоторые другие полезные идеи.

С учётом ограниченности времени привлеку особое внимание только к рабочему документу Кубы по институциональному укреплению КБТО. Согласны с кубинскими коллегами, что нам всем следует крайне бережно продолжать хранить наследие переговорного органа по разработке юридически обязывающего протокола по укреплению Конвенции – Спецгруппы государств-участников. Поддерживаем идею проведения в межсессионный период целевой работы по обновленному обзор всех наработок Спецгруппы с тем, чтобы рассмотреть возможность актуализации и активного использования тех наработок, которые продолжают пользоваться широкой поддержкой государств.

Исключительно важное значение также имеет инициатива Китая по выработке в рамках КБТО единого экспортно-контрольного механизма на понятной и равной для всех государств основе.

Господин председатель,

КБТО является универсальным международным договором, значение которого для обеспечения международной безопасности не подлежит ревизии. Россия неизменно выступает за выстраивание переговорного процесса в рамках КБТО в целях улучшения осуществления всех её положений. Совместной с нами позиции придерживается абсолютное большинство государств. Поэтому мы считаем неуместными любые попытки создать какие-то параллельные механизмы, в обход Конвенции.

Особую озабоченность вызывает ситуация, когда такие заходы не являются результатом переговорного процесса между государствами, а представляют собой лишь продукт какой-то скрытой бюрократической деятельности по принципу «мы за вас всё решим, а вы будете потом этим руководствоваться».

В этом контексте ещё раз обращаем внимание на то, что у нас, равно как и у многих других государств, есть серьезные вопросы к биологическому разделу «Повестки дня для разоружения», представленной в мае Генсекретарем ООН. Нельзя допускать фрагментацию межгосударственных процессов или, тем более, любых попыток подменить переговорную работу государств в рамках КБТО какой-то «альтернативной», неподотчетной государствам деятельностью международной бюрократии.

Одну из главных задач нашего совещания также видим в обеспечении финансовой стабильности межсессионной программы. Основная проблема – задолженность государств по оплате взносов и нерегулярность баланса платежей. Без их решения невозможно гарантировать успех нашей работы.

Российская делегация нацелена на обеспечение позитивной результативности нашего форума и для этого готова плодотворно сотрудничать со всеми его участниками.