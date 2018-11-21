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5.12.1819:11 Новости / Кипр / Телефонные разговоры Министра

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Кипр Н.Христодулидисом

2344-05-12-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

5 декабря по инициативе кипрской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с его кипрским коллегой Н.Христодулидисом.

Министры обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, отдельные международные проблемы. Констатировали осложнение обстановки в регионе. Подтвердили важность укрепления российско-кипрского взаимодействия в этих условиях.

С.В.Лавров и Н.Христодулидис условились о проведении в ближайшие месяцы очередной личной встречи.

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