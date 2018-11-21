О встрече первого заместителя Министра иностранных дел России В.Г.Титова с Президентом Национального совета Австрии В.Соботкой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 декабря первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титов провел встречу с Президентом Национального совета (нижней палаты парламента) Австрийской Республики В.Соботкой, находящимся в России с официальным визитом.

В ходе беседы обсужден ряд вопросов российско-австрийской повестки дня, состояние и перспективы взаимодействия в отдельных областях сотрудничества. Констатирован конструктивный характер двусторонних отношений, сохраняющаяся устойчивая динамика политических контактов высокого уровня.

Состоялся также обмен мнениями по некоторым актуальным международным проблемам, включая ситуацию в Сирии.