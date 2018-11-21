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5.12.1816:52 Новости

О встрече первого заместителя Министра иностранных дел России В.Г.Титова с Президентом Национального совета Австрии В.Соботкой

2342-05-12-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

5 декабря первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титов провел встречу с Президентом Национального совета (нижней палаты парламента) Австрийской Республики В.Соботкой, находящимся в России с официальным визитом.

В ходе беседы обсужден ряд вопросов российско-австрийской повестки дня, состояние и перспективы взаимодействия в отдельных областях сотрудничества. Констатирован конструктивный характер двусторонних отношений, сохраняющаяся устойчивая динамика политических контактов высокого уровня.

Состоялся также обмен мнениями по некоторым актуальным международным проблемам, включая ситуацию в Сирии.

 

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