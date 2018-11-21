Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 5 декабря 2018 года

О двусторонних встречах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова «на полях» СМИД ОБСЕ в Милане

В ходе прошлого брифинга я уже анонсировала участие Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в предстоящем заседании Совета министров ОБСЕ в Милане 6-7 декабря. Сегодня хотела бы более подробно рассказать о запланированных встречах главы российского внешнеполитического ведомства «на полях» заседания. Как вам известно, график такого рода многосторонних мероприятий остается «плавающим» вплоть до последней минуты. Так что изменения возможны, мы постараемся держать вас в курсе.

По состоянию на текущий момент прорабатывается встреча министров иностранных дел государств-членов ОДКБ. Кроме того, ожидаются переговоры С.В.Лаврова с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини, Генеральным секретарём ОБСЕ Т.Гремингером, Председателем ПА ОБСЕ Г.Церетели, министрами иностранных дел Ватикана П.Галахером, Норвегии И.М.Эриксеном, ФРГ Х.Маасом, Киргизии Ч.А.Айдарбекова.

Также в ходе прошлого брифинга мне были заданы вопросы относительно предстоящей встречи по нагорно-карабахскому урегулированию.

Сегодня, накануне открытия СМИД ОБСЕ в Милане, запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по нагорно-карабахскому урегулированию при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция; от России – Посол по особым поручениям И.В.Попов). Соответствующий анонс был сделан сторонами 3 декабря. Планируется согласование заявления по НКУ. Рассматриваются два варианта принятия документа: только сопредседателями или с участием мининдел Армении и Азербайджана (формат 3+2).

Об участии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в заседании Попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом

10 декабря под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова состоится заседание Попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

В ходе мероприятия будет проанализирована деятельность Фонда в условиях обострения международной обстановки, усиления давления в ряде западных государств на представителей российской диаспоры. Предстоит также рассмотреть задачи Фонда на ближайшую перспективу, обсудить новые формы и методы его работы.

Об участии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в совместном заседании Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО МИД России

12 декабря под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова состоится совместное заседание Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО МИД России.

Члены Наблюдательного совета и попечители заслушают информацию ректора МГИМО МИД России А.В.Торкунова о результатах и основных направлениях деятельности Университета, рассмотрят проекты его перспективного развития. Особое внимание будет уделено мероприятиям, приуроченным к отмечаемому в октябре 2019 г. 75-летию МГИМО МИД России.

Об участии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в семинаре для руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации – членов Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации

13 декабря глава внешнеполитического ведомства С.В.Лавров примет участие в семинаре для руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов России – членов Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации и выступит с докладом на тему: «О международной обстановке: актуальные вызовы и тенденции».

В программу включены также выступления членов Правительства Российской Федерации, ученых Российской академии наук, экспертов ведущих научных центров страны. Мероприятие организовано Советом Федерации совместно с Российской академией наук и проводится ежегодно, начиная с 2016 года.

Об участии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества

14 декабря в Баку в заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (СМИД ОЧЭС) примет участие Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров.

В ходе мероприятия будут подведены итоги полугодового азербайджанского председательства в Организации, прошедшем под девизом об укреплении взаимосвязанности Черноморского региона с особым вниманием к вопросам торговли. Будет также обсужден широкий круг вопросов региональной повестки дня в области экономического сотрудничества, включающей такие актуальные отраслевые проблемы, как транспорт, энергетика, сельское хозяйство, наука и технологии, здравоохранение.

Россия будет использовать предстоящий СМИД для продвижения объединительной повестки дня и востребованных предложений в поддержку задач ОЧЭС, включая согласование инициированных Минэкономразвития России рамочных основ в области развития электронной торговли и внедрения «единого окна». Будем способствовать укреплению ЧЭС в качестве деполитизированной площадки для межгосударственного диалога в интересах расширения взаимовыгодного экономического сотрудничества в регионе, активизации хозяйственных связей, придания им более устойчивого характера и повышения практической отдачи от реализуемых проектов.

Россия активно вовлечена в работу ОЧЭС, направленную на обеспечение процветания и поступательного развития Причерноморья, выступает в качестве донора ОЧЭС и акционера связанного с ней Черноморского банка торговли и развития. В 2016 г. по инициативе и при финансовой поддержке России был создан Механизм развития проектного сотрудничества в Черноморском регионе, деятельность которого в настоящий момент набирает обороты.

О ситуации вокруг М.В.Бутиной

Возмущены давлением, которое американские власти оказывают на гражданку России М.В.Бутину, арестованную в США минувшим летом по сфабрикованным обвинениям.

В очередной раз ужесточен тюремный режим ее содержания. Он предусматривает полную изоляцию в течение 22 часов в сутки. М.В.Бутиной не оказывается квалифицированная медицинская помощь. Считаем, что такими действиями ее пытаются запугать и сломить накануне намеченного на 19 декабря судебного заседания, напомню и подчеркну еще раз, по инспирированному против нее делу.

Российские дипломаты в Вашингтоне всемерно поддерживают нашу соотечественницу, регулярно созваниваются с ней и навещают. Руководству тюрьмы выражен решительный протест с требованием прекратить издевательства. В Госдепартамент США направлена нота с жестким демаршем по этому поводу.

Продолжим требовать освобождения гражданки России, являющейся жертвой откровенного произвола. Кстати, Мы услышали большое количество заявлений и комментариев официальных лиц США относительно задержанных украинский моряков. Ни к одному из задержанных украинских моряков не применяется ничего подобного. И если наши американские партнеры считают себя в праве комментировать задержание людей, которые нарушили Государственную границу Российской Федерации, то начать они должны с комментариев относительно ситуации вокруг политической заключенной, которую держат у них в стране.

О развитии ситуации в Сирии

Продолжается выполнение Меморандума о стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации, согласованного президентами России В.В.Путиным и Турции Р.Т.Эрдоганом в Сочи 17 сентября. Турецкая сторона прилагает усилия по размежеванию террористов с «умеренными» оппозиционерами. Несмотря на это, не все экстремисты подчиняются требованию о создании двадцатикилометрового пояса демилитаризованной зоны. Пока не удается прекратить ежедневно предпринимаемые боевиками провокации, направленные на срыв совместной российско-турецкой деятельности.

По информации российских военных, продолжают фиксироваться нарушения режима прекращения боевых действий. Произведен обстрел населенных пунктов Зеллакият в провинции Хама, Джуб аль-Мгара в провинции Латакия и района Хай аль-Ансари в городе Алеппо, В результате обстрела н.п. Зеллакият погиб один военнослужащий вооруженных сил Сирии и один – ранен.

Как известно, в ходе состоявшейся в Буэнос-Айресе 1 декабря «на полях» сессии «Группы двадцати» встречи В.В.Путина и Р.Т.Эрдогана были подтверждены имеющиеся договоренности по «Идлибу» и согласованы дальнейшие шаги по их выполнению.

Нарастающую озабоченность вызывает сомнительная деятельность ведомой США т.н. коалиции в Сирии. Продолжается незаконная оккупация 55-киломентровой зоны вокруг военной базы в Ат-Танфе, где американцы ведут себя уже как полноправные хозяева. Оттуда в ночь на 3 декабря было нанесено несколько ракетных ударов по позициям правительственных войск, находившихся вне зоны в районе Аль-Гураб. Американская сторона утверждает, что обстрел производился якобы по местам расположения боевиков ИГИЛ, однако официальные сирийские СМИ это опровергают.

За подобными действиями американской стороны усматриваем нежелание обеспечить хотя бы минимальную стабильность в этой части Сирии, которая требуется для налаживания регулярных поставок гуманитарной помощи в расположенный там лагерь беженцев «Рукбан».

В более широком плане цель незаконного американского присутствия, как нам видится, заключается в попытке разыграть в Заевфратье «курдскую карту», вести дело к банальному расчленению суверенной Сирии, несмотря на официальные заявления о якобы приверженности ее единству и территориальной целостности.

«Крупного» успеха силы западной коалиции добились на юго-востоке Сирии, сумев, наконец, отбить у игиловцев северную часть поселка Хаджин. Однако хотелось бы обратить внимание на то, что сирийские правительственные войска за гораздо более короткий срок, чем продолжающаяся более полугода американская операция, сумели зачистить от «игиловцев» плато Ас-Сафа в провинции Сувейда (92 км от Дамаска) площадью 380 кв. км. При этом у боевиков было изъято большое количество оружия, в том числе противотанковые управляемые ракеты американского производства.

Из позитивных моментов можно отметить, что к 3 декабря за сутки в Сирию вернулось более 1000 беженцев из Ливана и Иордании. Особое внимание уделяется созданию благоприятных условий, в том числе правовых, для репатриации сирийских граждан. В частности, в рамках реализации указа Президента Б.Асада от 9 ноября 2018 г. сирийские власти продолжают работу по оформлению амнистии уклонившимся от несения военной службы лицам, в том числе среди беженцев и бывших членов НВФ. По состоянию на 1 декабря такую процедуру прошли уже более 14 тысяч человек.

О развитии обстановки на «голубой линии» ООН между Израилем и Ливаном

В СМИ появились данные о намерении израильских военных осуществить операцию «Северный щит». Она направлена на ликвидацию якобы устроенных «Хизбаллой» в районе «голубой линии» ООН, разделяющей Израиль и Ливан, а также в северной части Голанских высот тоннелей, предназначенных для «засылки диверсантов» на территорию Израиля.

С этой целью усилена израильская армейская группировка в северной части страны. В соответствии с заявлением израильских военных, операция будет проводиться исключительно на территории, контролируемой израильской армией.

Не вызывает сомнений право Израиля защищать свою национальную безопасность, в том числе препятствовать незаконному проникновению в страну кого бы то ни было. Одновременно выражаем надежду, что предпринимаемые с этой целью действия не будут вступать в противоречие с положениями резолюции 1701 СБ ООН, определяющей правила поведения сторон в районе «голубой линии», которая, хотели бы напомнить, не является международно-признанной границей. Рассчитываем, что размещенный в этом районе контингент Временных сил ООН в Ливане выполнит свою мониторинговую миссию и не допустит каких-либо нарушений.

Призываем все стороны проявить необходимую ответственность и сдержанность, избегать провокационных шагов и резких заявлений, способных еще больше накалить и без того напряженную ситуацию в ближневосточном регионе.

О ситуации на Украине

На брифинге 30 ноября мы уже говорили о том, что введение на Украине военного положения – это часть хорошо продуманного плана с очевидным внутриполитическим подтекстом. Во имя своего сохранения во власти нынешний киевский режим готов пойти на все, вплоть до развязывания нового «блицкрига» на юго-востоке.

К сожалению, в последние дни все чаще стала появляться информация об активных приготовлениях к возможным силовым акциям ВСУ в Донбассе. За «шумовой» информационной завесой киевский режим опять пытается переключить внимание мирового сообщества на собственную провокацию в районе Керченского пролива, которую выдают за некие агрессивные действия России. В регион перебрасываются существенные наступательные компоненты, которые затем рассредоточиваются вдоль всей линии соприкосновения. На днях в соцсетях были опубликованы фотографии переброшенных в Мариуполь танковых подразделений. Кроме того, в зону конфликта передислоцируется личный состав десантно-штурмовых и механизированных бригад ВСУ, прошедших в ноябре при активном участии американских, канадских и британских инструкторов интенсивные тренировки на полигонах в Житомирской и Львовской областях. Объявлено о начале учений в Запорожской, Херсонской и Черниговской областях, а также об учебных сборах резервистов. На линии соприкосновения были замечены также «специалисты» из иностранных частных военных компаний, которые вели обучение сотрудников украинских спецподразделений с прицелом на осуществление, подчеркиваю, наступательных операций. На «военные рельсы» переводятся система функционирования оборонпрома, ремонтно-восстановительные мощности для армейских нужд Украины.

Одним словом, военное положение – это камуфляж, если хотите, ширма, за которой режим П.А.Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию. Я сегодня приведу конкретные цифры и факты на эту тему. Причем все это вновь будет, как мы предполагаем, подаваться как некое очевидное свидетельство «российской агрессии».

Мы также обратили внимание на сообщение британских СМИ о направлении на Украину военнослужащих 77-й бригады ВС Великобритании, в число основных задач которой входит проведение спецопераций в Интернете, а также осуществление психологического и информационного противоборства.

Подобная информация свидетельствует о продолжении Лондоном провокационного курса на дестабилизацию обстановки на Украине, может рассматриваться как прямая попытка спровоцировать новый виток военного противостояния в Донбассе, а также сорвать процесс мирного урегулирования. Такие действия считаем категорически неприемлемыми.

Теперь конкретные примеры, о которых я говорила. Очевидно, что Киев откровенно саботирует Минский «Комплекс мер». Это вызывает опасения с нашей стороны. Еще раз хотела бы сказать о том, что введенное по инициативе Президента Украины П.А.Порошенко с 28 ноября военное положение в десяти областях Украины, в том числе в Донбассе, не только противоречит букве и духу «Комплекса мер», но и несет в себе серьезнейшую угрозу возобновления боевых действий. Хотела бы еще раз обратить ваше внимание на то, что к настоящему времени в указанной зоне сформирована ударная группировка вооруженных сил Украины, которая способна в любой момент развязать масштабные военные действия вдоль всей линии соприкосновения. В ноябре наблюдателями СММ ОБСЕ зафиксировано более 50 единиц военной техники ВСУ в нарушение п.2 «Комплекса мер» и более 150 единиц вооружения сразу за пределами линии отвода. Они засекли стягивание в Донбасс ЗРК «БУК» 12 ноября у н.п. Шевченко и ЗРК «С-300» у н.п. Никольское (бывшее Володарское), станций радиоподавления Р-934Б/БМ у Пречепиловки и других вооружений.

Кроме того, в нарушение «Комплекса мер», предусматривающего запрет полетов беспилотных летательных аппаратов, за исключением используемых мониторинговой миссией ОБСЕ, вдоль всей линии соприкосновения сторон, ВСУ активно применяют в Донбассе БПЛА, в том числе ударные.

Переняв тактику их использования напрямую у террористов ИГИЛ, украинские силовики с помощью беспилотников сбрасывают ручные гранаты и мины на гражданские объекты. Жертвами этих действий становятся гражданское население, мирные люди. Так, в результате применения ВСУ беспилотников, снаряженных ручными гранатами, 7 ноября был ранен житель поселка Минеральное, а в Старомихайловке повреждены жилые строения.

По имеющейся у нас информации, только за последний месяц силовыми структурами народных республик уничтожено 9 БПЛА ВСУ, что само по себе говорит о масштабах их применения Украиной. Говоря Украина, я имею в виду киевский режим.

В этой связи не может не вызывать озабоченность поступающая информация о возможности совершения украинскими силовиками в Донбассе различного уровня и масштаба провокаций, в том числе и с использованием химических отравляющих веществ. Такие действия могут привести к жертвам среди мирного населения и противоречат не только минским соглашениям, но и международным договоренностям о запрете и ограничении оружия массового поражения.

Призываем СММ ОБСЕ интенсифицировать наблюдательную деятельность в Донбассе. Требуется не фрагментарная информация, а комплексный взгляд на военные приготовления ВСУ. Тем более, что мы эти факты сегодня не только озвучили, но и передаем их нашим коллегам по линии ОБСЕ. Недостаточно фиксировать направление огня или ограничиваться констатацией факта обстрела. Нужен детальный разбор инцидентов и принятие соответствующих мер. По каждому случаю гибели или ранения мирного жителя в результате обстрела необходим отдельный подробный ситуационный отчет и безусловное наказание виновных, в том числе с использованием механизмов международных судебных инстанций.

Об ограничении въезда граждан России на территорию Украины

Теперь о продолжающейся антироссийской истерике нынешнего украинского руководства. На днях стало известно о том, что в Киеве решили ввести ограничения для въезда российских граждан на территорию Украины.

Это решение распространяется на мужчин – граждан России в возрасте от 16 до 60 лет. Им запрещено без предоставления неких «веских оснований» пересекать границу Украины. Это стало практически невозможно. Констатируем, что рестрикции уже коснулись известных российских артистов, деятелей культуры, не говоря уже о простых россиянах, которые направлялись на Украину, чтобы проведать своих родных и близких в связи с гуманитраными случаями.

Абсолютно нелепыми выглядят заявления киевских властей о том, что граждане России могут «формировать отряды частных армий» на территории Украины, и поэтому надо якобы ограничить их поток. Это полное безумие.

Реальная же подоплека упомянутого решения вполне очевидна. Она очень приземленная. Здесь не нужно ничего выдумывать. Действующее украинское руководство за счет простых людей отчаянно пытается удержать свой падающий рейтинг, заигрывает и с националистически ориентированным электоратом. Расцениваем эту абсолютно русофобскую инициативу киевских властей как стремление навредить простым людям на бытовом уровне. Убеждены, что через несколько месяцев украинцы дадут должную оценку действиям нынешнего киевского руководства.

Кроме политических заявлений и политологического анализа, которые существуют, мне кажется, граждане Украины должны сами себе и руководству, которое сейчас «восседает» в Киеве, задать простые вопросы: «Зачем все это? Почему происходящее сейчас реализуется в таких масштабах и темпах? К чему все это приведет? Что мы получаем от этого? Становится ли наша жизнь от этого лучше?».

Хотела бы повторить еще раз тезис, озвученный Президентом Российской Федерации В.В.Путиным, о том, что со своей стороны, мы не намерены предпринимать никаких ограничительных мер в отношении граждан Украины, находящихся на нашей территории или намеревающихся посетить Россию. Создавать никому не нужные проблемы мы не собираемся.

Мы практически ежедневно слышим истерику украинских официальных лиц относительно того, сколько соглашений, договоров и правовых актов с Россией они уже разорвали или разрывают в настоящий момент, сколько разорвут в будущем.

Большого ума для того, чтобы, во-первых, делать подобные заявления, во-вторых, – что-то разрывать – не надо. Вопрос: Как дальше жить? Есть ли у них какая-либо альтернатива в правовой сфере – не для российской стороны, а в первую очередь для своих граждан – которая регулировала бы отношения, которые нужны народом двух стран.

О ситуации вокруг ДРСМД

Накануне в Брюсселе, где проходит встреча мининдел НАТО, было сделано много громких заявлений по тематике Договора о РСМД. Ситуация складывается следующим образом.

Вечером 4 декабря Посольство США в Москве передало в МИД России официальную ноту с уведомлением о том, что американская сторона приостановит выполнение своих обязательств по ДРСМД через 60 дней, если Россия не вернется к соблюдению его условий. Мы, безусловно, приняли эти документы для дальнейшей проработки.

Хотела бы сказать, что в этом тексте вновь воспроизведены беспочвенные и ничем не подкрепленные обвинения в связи с якобы нарушением российской стороной этого соглашения.

Сегодня более подробно хотела бы сказать о том, что российская сторона неоднократно заявляла, что это – домыслы. Никаких доказательств, которые подтверждали бы эту американскую позицию, нам так и не было представлено. Если они были представлены членам НАТО, то почему США скрывают их от России? Хотела бы подчеркнуть, что российской стороне никто никаким образом не передавал никаких материалов, данных и фактуры, которые свидетельствуют о том, что Москва каким-либо образом нарушает или не выполняет добросовестно положения указанного соглашения.

Вновь подтверждаем нашу неизменную позицию. ДРСМД – одна из ключевых опор стратегической стабильности и международной безопасности. Россия категорически против его слома. Готовы к продолжению диалога в соответствующих форматах по всему комплексу проблем, связанных с действием Договора. Разумеется, на взаимоуважительной и профессиональной основе, без выдвижения голословных обвинений и ультиматумов. Сделанные нами предложения на этот счет известны и остаются «на столе».

О планах по развертыванию военной инфраструктуры США на Кипре

Из различных источников поступает информация об активной проработке американцами возможностей наращивания своего военного присутствия на Кипре. Цель не скрывается – противодействие возрастающему российскому влиянию в регионе в свете успешного хода операции российских ВКС в Сирии.

В частности, некоторое время назад делегация американских экспертов проинспектировала на острове объекты военно-стратегического значения с точки зрения перспектив создания пунктов передового базирования Вооруженных сил США. Вашингтон проводит интенсивные консультации с Никосией по различным аспектам расширения сотрудничества в военно-технической сфере.

Со своей стороны неоднократно привлекали внимание руководства Республики Кипр к тому, что дальнейшая милитаризация острова, его втягивание в реализацию американских и натовских планов в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке неизбежно приведет к опасным дестабилизирующим последствиям для самого Кипра. В Москве не могут не учитывать антироссийскую составляющую этих планов, в случае реализации которых мы будем вынуждены принять ответные меры.

Об итогах работы Четвертой конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещению химического оружия

Прежде всего хотелось бы выразить наше глубокое разочарование по поводу того, что в ходе Четвертой Обзорной конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия, которая проходила в Гааге с 21 по 30 ноября, так и не удалось выработать итоговый документ. И это несмотря на то, что государства-участники уже были близки к достижению консенсуса.

Согласовать этот документ было вполне реально благодаря доброй воле и готовности к компромиссам большинства делегаций. В ходе консультаций председателю этого форума, постоянному представителю Сальвадора при ОЗХО А.Гомесу удалось подготовить в целом приемлемый практически для всех итоговый документ. Его принятие продемонстрировало бы, что, несмотря на раскол, произошедший в Организации в последние годы из-за сирийского «химического досье», инспирированного Великобританией «дела Скрипалей», а теперь уже и по вопросу атрибуции, шансы для выравнивания ситуации и работы на основе консенсуса все еще сохраняются.

К сожалению, приходится констатировать, что почти готовый консенсусный документ Конференции «убили» США и их ближайшие союзники. В последний момент они преднамеренно «насытили» его пунктами, по которым у стран-членов сохраняются непреодолимые разногласия. Вынуждены отметить, что такой подход у них уже вошел в норму.

Очень важно, когда речь идет о политике, говорить не только о итогах работы или внешних аспектах внешнеполитической деятельности, но и о целеполагании. В данном случае никаких целей, которые были бы направлены на достижение действительно единства в международной Организации, на предание ее работе большей эффективности, американской делегацией и теми, кто их поддерживал, не ставилось. Цели были поставлены совершенно иные.

В результате этих деструктивных действий Конференция завершилась лишь опубликованием абсолютно не обязывающего доклада председателя Конференции. И это, конечно, весьма печальный результат. Он говорит о том, что разобщенность в ОЗХО становится все более глубокой. Разумеется, это влияет на эффективность работы Организации и, как следствие, на ее авторитет.

И уж совсем не на пользу этой технической, по своей сути, международной структуре пойдет «продавленная» ранее узкой группой стран инициатива о наделении ее Технического секретариата функциями «по определению виновных» в применении химоружия (т.н. атрибуция), что фактически является прямым вторжением в исключительные прерогативы СБ ООН вразрез с положениями КЗХО и нормами международного права.

О грубом антироссийском выпаде Министра иностранных дел Литвы Л.Линкявичюса

Обратили внимание на появившуюся на Интернет-портале «Делфи» авторскую статью Министра иностранных дел Литвы Л.Линкявичюса, в которой он отметился оскорбительными высказываниями в адрес России и ее руководства в привязке к недавним событиям в Керченском проливе.

Это не первая хамская выходка со стороны официального Вильнюса, ведущего курс на обострение отношений с нашей страной с тем, чтобы отвлечь внимание от множащихся проблем у себя дома. Такой подход идет вразрез с интересами литовского народа, которым – убеждены в этом – отвечало бы взаимовыгодное добрососедское сотрудничество с Россией. Вообще хамство для Министра иностранных дел – это мелко.

О публикации в голландском издании «НРЦ Ханделсблад»

Не можем обойти вниманием очередную попытку западных журналистов вновь поэксплуатировать тему российской шпиономании. На этот раз отличилось, казалось бы, серьезное голландское издание «НРЦ Ханделсблад», которое опубликовало 1 ноября пространный, на два газетных оборота, материал под броским, но не свежим заголовком «Шпионы Путина в Нидерландах».

В этой статье журналисты пошли дальше и назвали Посольство России в Гааге «мозговым центром шпионажа», а половину его сотрудников – шпионами. При этом перечислили поименно бывших и нынешних сотрудников российской дипмиссии и аппарата военного атташе. Естественно, все обвинения без какой-либо фактуры. Все это догадки, вымыслы, избитые клише и никаких доказательств, которые можно было бы как-то применить. Все, как всегда.

Этот вброс не удивляет. Удивляет то, что он появился в солидном издании. Видим, что официальная Гаага уже давно не жалеет усилий и средств на разрушение двусторонних отношений с Москвой. Привлекло внимание другое – статья вышла в свет сразу после заявлений министров иностранных дел и обороны Нидерландов, очень высоко оценившим голландские спецслужбы, которым якобы удалось самостоятельно добыть т.н. «доказательства» нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ранее же воспевались заслуги нидерландской контрразведки в пресечении якобы подготовленной агентами ГРУ кибератаки на штаб-квартиру ОЗХО.

Давайте говорить реально и уже с фактами на руках, для чего все это было нужно. А нужно все это было для того, чтобы убедить голландских подданных в необходимости тратить еще больше бюджетных средств на содержание спецслужб. Вот так прямолинейно работают наши нидерландские партнеры, используя поистине демократические институты и механизмы для решения своих сугубо прагматичных вопросов.

Продолжение следует...