Об участии заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова во встрече шерп и су-шерп государств БРИКС

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3-4 декабря в Дурбане (ЮАР) прошло заключительное в нынешнем году южноафриканского председательства в БРИКС заседание шерп и су-шерп стран объединения, в котором принял участие заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС С.А.Рябков.

Южноафриканская сторона представила отчет об итогах деятельности своего председательства в объединении по всему комплексу трех ключевых сфер сотрудничества – политики и безопасности, экономики и финансов, культуры и гуманитарных обменов. Результаты работы ЮАР «у руля» БРИКС в 2018 году признаны всеми странами «пятерки» успешными. В рамках объединения в прошедшем году состоялось около ста официальных встреч, в том числе два саммита лидеров государств БРИКС – 10 юбилейный саммит 26-27 июля в Йоханнесбурге и традиционное неформальное заседание «на полях» саммита «Группы двадцати» 30 ноября в Буэнос-Айресе.

Шерпы и су-шерпы в заинтересованном ключе предметно обсудили задачи укрепления стратегического партнерства и координации в «пятерке», в том числе на многосторонних площадках.

Представители Бразилии поделились планами и приоритетами на период их председательства в БРИКС в 2019 году.