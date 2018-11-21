Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с планами создания косовской «армии»

Приштина анонсировала планы принятия 14 декабря с.г. решения о формировании косовских «вооруженных сил». Такой шаг станет прямым и грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244 – единственного международно-правового акта в области косовского урегулирования. Резолюция предусматривает пребывание на территории края исключительно многонациональных контингентов под международным контролем.

Ещё один дестабилизирующий и провокационный шаг после уже введенной 100-процентной таможенной пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Создаваемая косовскими властями (кстати, вопреки положениям собственной «конституции») «армия» может обернуться самыми тяжелыми последствиями не только для сербского населения края, но и для безопасности Балканского региона в целом.

Рассчитываем, что международные Силы для Косово выполнят возложенный на них мандат и в случае появления такой структуры незамедлительно предпримут всеобъемлющие меры в целях ее нейтрализации и разоружения. Покровители Приштины в лице Европейского союза и США должны оказать на своих подопечных энергичное воздействие, чтобы обеспечить отзыв косовоалбанцами уже имевших место провокационных решений и предотвратить эскалацию напряженности.