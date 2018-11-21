О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с делегацией Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял делегацию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) во главе с Директором Департамента Ближнего Востока и Северной Африки А.Авадом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам положения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в контексте набирающей обороты тенденции к их возвращению в места постоянного проживания. Делегация УВКБ, принявшая участие в работе Международной встречи по Сирии в Астане (МВСА-11) 28-29 ноября, высоко оценила итоги состоявшегося мероприятия и высказалась за поддержание диалога со странами-гарантами Астанинского процесса.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию на сирийском направлении, в том числе в рамках проработки идеи подготовки и созыва Международной конференции по возвращению сирийских беженцев и ВПЛ.