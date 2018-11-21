Об участии заместителя Министра иностранных дел России А.А.Панкина в заседании высокого уровня ГА ООН по странам со средним уровнем дохода

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 декабря в Нью-Йорке прошло заседание высокого уровня Генассамблеи ООН по странам со средним уровнем дохода. Российскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель Министра иностранных дел А.А.Панкин.

Обсуждены вызовы в финансово-экономической, социальной и экологической сферах в контексте реализации «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» в упомянутой группе стран (к ней относят 109 государств, включая Россию) и пути скоординированного и эффективного решения задач с учетом специфики отдельных стран и регионов.

Акцентирована важность задействования в этой работе международных институтов, включая реформирующуюся систему развития ООН, укрепления роли стран со средним уровнем дохода в качестве доноров международной помощи.